Gloria prezenta la Liga Elitelor

Azi incepe turneul semifinal al Ligii Elitelor Echipa Under 15. Aceasta faza fotbalistica se desfasoara la Arad, iar din judetul Maramures participa echipa Gloria Tautii Magheraus.Gruparea maramureseana a ajuns atat de sus in urma parcursului fara greseala in meciurile din Seria 16, drum presarat numai cu victorii, in dauna unor adversari din judetele Bihor, Salaj si Satu Mare. Cu punctaj maxim, Gloria si-a jucat sansa si in sferturile Ligii Elitelor, si a facut-o chiar bine, trecand si de ... citeste toata stirea