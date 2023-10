Azi incepe o noua editie a Cupei Romaniei la volei masculin pentru echipele din primul esalon. In primul tur al acestei competitii, Stiinta Explorari Baia Mare joaca, in prima mansa, de la ora 18, la Rapid Bucuresti.Fiind vorba de un debut in aceasta competitie, formatia antrenata de Marius Botea si-a propus un parcurs cat mai lung posibil, iar un prim obiectiv ar fi accederea in turul secund, mai ales ca mai exista si ... citeste toata stirea