Vesti proste pentru fotbalul maramuresean. Echipa fanion a judetului a retrogradar in Liga 3. Nici Miriuta nu a reusit sa salveze echipa, cu toate ca multi isi punea sperante atunci cand a fost instalat antrenor, dupa plecarea lui Iosif.Echipa baimareana a pierdut sambata, pe teren propriu, in fata formatiei din Selimbar, scor 1-0 (1-0), in urma unui nou joc slab.O infrangere care coroborata cu victoria celor de la Metaloglobus Bucuresti in fata celor de la ... citeste toata stirea