Minaur joaca cu trofeul pe masa

Dupa 34 de ani, CS Minaur va disputa o noua finala europeana. Handbalistii maramureseni s-au calificat in Finala EHF European Cup, dupa dubla din semifinala cu suedezii de la Alingsas HK.Baimarenii au pierdut mansa retur cu suedezii de la Alingsas HK (31-28), dar cum in meciul tur handbalistii lui Alexandru Sabou au invins cu 34-28, acestia au facut pasul in ultimul act al EHF European Cup.Mai sunt doua jocuri, iar visul poate deveni realitate, Minaur ... citeste toata stirea