Minaur la un meci de promovare

Azi, 8 iunie, de la ora 17.30 (Digi Sport 1), stadionul "Viorel Mateianu" din Baia Mare va gazdui returul finalei barajului de promovare in Liga 2 dintre CS Minaur si CS Hunedoara. In tur, oaspetii de azi s-au impus cu scorul de 2-1.Chiar daca hunedorenii pleaca cu prima sansa la accederea in esalonul superior, prin prisma rezultatului de sambata, galben-albastrii sunt convinsi ca pot remonta acel 1-2 nemeritat. Cu un joc convingator, asa cum a fost in mansa tur, dar si cu sprijinul ... citeste toata stirea