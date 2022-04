Minaur s-a calificat in Final Four

CS Minaur Baia Mare reuseste calificarea in Final Four-ul EHF Europa League pentru a doua oara consecutiv. Calificarea in Final Four este o performanta de exceptie, pentru handbalistele din Baia Mare.Minaur a eliminat Sola HK, echipa norvegiana pe care toata lumea o vedea favorita inaintea dublei. Pentru ca Sola castigase toate meciurile de pe teren propriu in aceasta editie a Ligii Europa, pentru ca s-a impus in 9 din cele 10 meciuri jucate, pentru ca e din Norvegia si ca tot ce e handbal ... citeste toata stirea