Oinistii de la Soimii au urcat pe podium

Federatia Romana de Oina, in parteneriat cu Primaria, Consiliul Local si ACS Soimii Tg. Lapus, au organizat Campionatul National de Oina in sala pentru juniori II (U16) si IV (U12) - masculin.Activitatea face parte din initierea in oina pentru juniori. Au participat echipe din judetele: Gorj, Dolj, Salaj, Cluj si Maramures. Echipele au fost alcatuite din copii nelegitimati care pana la finalul perioadei de initiere vor fi legitimati.Jocurile au avut loc in Sala Sporturilor de la Liceul ... citeste toata stirea