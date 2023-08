Fotbalistii de la CS Minaur au izbutit o calificare nesperata in turul 3 al Cupei Romaniei. Acestia au jucat in deplasare la CSM Olimpia Satu Mare, castigand cu 3-2.A fost o victorie meritata dupa aspectul jocului, formatia satmareana fiind departe de pretentiile anuntate in aceasta vara.Baimarenii au intrat in avantaj pe Stadionul "Daniel Prodan" in minutul 23, prin Darius Gherman, avantaj consemnat si la finalul primelor 45 de minute. Gazdele au egalat imediat dupa reluare, prin baimareanul ... citeste toata stirea