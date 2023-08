Se apropie cu pasi repezi turneul international de fotbal oldboy ce se desfasoara in Baiut. Aceasta este etapa treia si ultima din acest an, dupa care se stabileste clasamentul final.Primele doua etape au avut loc luna trecuta in Poloni si Ungaria. Gazdele fiecarei etape si-au adjudecat trofeul, iar acum e randul celor de la Baiut sa demonstreze ca, avand publicul de partea lor, vor fi invingatori.Pentru a-si indeplini obiectivul, baiutenii au jucat un meci de pregatire cu fotbalistii ... citeste toata stirea