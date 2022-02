Performanta neasteptata pentru Minaur

Performanta nebanuita pentru fetele de la CS Minaur Baia Mare. Handbaleistele baimarene au reusit sa ajunga in sferturile EHF European League dupa ce Zaglebie Lubin a castigat in deplasare, scor 28-27, meciul cu Les Neptunes de Nantes. Cred ca nimeni nu mai spera ca elevelor lui Raul Fotonea sa ajunga in etapa urmatoare a competitiei dupa ultimul joc pierdut acasa cu nemtoaicele de la SG BBM Bietigheim.CS Minaur a terminat pe locul al doilea, cu 5 puncte, unul mai mult decat Nantes si doua ... citeste toata stirea