Premiera mondiala la sport in Maramures

In intervalul 26 - 30.01.2022, va avea loc la Suior o etapa de Campionat Mondial de snowboard si freeski. Concursul este un eveniment oficial FIS si apare in toate calendarele competitionale internationale."Evenimentul este organizat de catre ACS Extrem Rivulus din Baia Mare, in parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures, Complex Turistic Suior, Primaria Orasului Baia Sprie, Banca Transilvania, Urban Monkey, Comtrade Distribution, H2O, Uman, Brenner, Nerv si este primul concurs de snowboard ... citeste toata stirea