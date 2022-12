Rugbystii baimareni au scris istorie

Finala Ligii Nationale de Rugby a adus, in premiera nationala, al patrulea titlu consecutiv de campiona nationala a sportivilor de la C.S.M.Stiinta Baia Mare.Sportivii de la Steaua, adversara baimarenilor erau dornici de a aduce, dupa 16 ani, al 38-lea titlu de campioana nationala in Ghencea (anul 2006 fiind ultimul an in care formatia militara reusea eventul campionat-cupa).Jocul ambelor formatii, disputat pe Arcul de Triumf, a fost unul extrem de tacticizat cu o usoara dominare ... citeste toata stirea