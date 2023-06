Băiat de 9 ani dat dispărut după ce a plecat de la after school, în Timișoara. Apelul disperat al mamei sale

Poliţiştii din Timișoara efectuează verificări în vederea depistării unui minor în vârstă de 9 ani, dispărut din municipiul Timișoara.

În data de 9 iunie, LEGRAND SEBASTIAN YVAN ar fi plecat de la after school, de pe strada Eroilor de la Păuliș din municipiul Timișoara, într-o direcție necunoscută, iar până în prezent nu a mai revenit la domiciliu.

Semnalmentele sale sunt: înălțime 1,53 metri, 43 de kilograme, păr brunet, ochi albaștri.

Îmbrăcăminte: pantaloni albaștri, tricou alb, teneși albaștri și geacă gri cu verde.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Mama copilului a postat pe Facebook un apel:

”Buna seara! Am nevoie de ajutor...baietelul meu de 9 ani a disparut in aceasta seara in jurul orei 17:40 -17:45 in zona Blascovici din Timisoara.

Se numeste Sebastian Legrand, are 9 ani, 1,53 m inaltime, 43 kg, par saten, ochi albastrii. Era imbracat in tricou alb, geaca de ploaie verde cu gri si alb, pantaloni bleumarin de trening si tenisi Adidas bleumarin.

Ve rog pt orice informatie sa sunati la orice sectie de politie din Timisoara, toata lumea il cauta.

Va multumesc! ”