Educatoarea șefă a clubului unde un băiețel s-a înecat în iaz, arestată preventiv

După ce a fost plasată inițial sub control judiciar, educatoarea care administrează clubul educațional din Timișoara unde un băiețel a murit înecat a fost arestată preventiv miercuri, 17 septembrie. Prima măsură după moartea copilului de 1 an și 8 luni în iazul ornamental a fost plasarea ei sub control judiciar, dar procurorii au încercat din nou până au convins un judecător că locul ei este în spatele gratiilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a transmis, miercuri, că educatoarea care administrează centrul educațional din Timișoara unde un băiețel a murit înecat a fost arestată preventiv.

În cazul femeii, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus, în 2 septembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ucidere din culpă.

„În fapt, s-a reținut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupația de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru și având în supraveghere mai mulți copii, printre care și persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a arătat Parchetul.

Astfel, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii, pentru 30 de zile, dar în 3 septembrie judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligații prevăzute de lege.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a formulat contestație împotriva acelei decizii, iar marți judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș au admis contestația și au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările din dosar sunt desfășurate de organele de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Timișoara - Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Copil găsit mort în iazul creșei

În 1 septembrie, un copil de un an și 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcționa ca și creșă și a unui restaurant.

”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timișoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creșei, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, arăta IPJ Timiș.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și se fac verificări și cu privire la supravegherea copiilor.

Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creșei foloseau ca loc de joacă o curte aparținând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înțelegeri, copiii erau scoși acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienți la restaurantul care are program doar seara.

Fetiță pierdută în aceeași zi

Educatoarea care este și administrator al clubului educațional a pierdut, în aceeași zi, și o fetiță de un an și câteva luni. Micuța a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat la un moment dat să își facă o cafea și i-a lăsat pe copii în grija unei îngrijitoare. La întoarcere, ea i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci și-a dat seama că o fetiță și un băiețel lipsesc. Pe fetiță a găsit-o plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoși la recreere. Ulterior, a fost găsit și băiețelul care și-a pierdut viața în iazul ornamental.

Femeia a sunat la numărul de urgență 112, iar medicii au sosit imediat la adresă, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, băiețelul nu a mai putut fi salvat.

Ofițerii de la Biroul de Investigații Criminale Timișoara au deschis un dosar penal și i-au audiat pe proprietarul clubului, pe educatoarea care este și administrator și coproprietar al acestuia, pe îngrijitoare, dar și pe patronul restaurantului.

În urma audierilor, educatoarea a fost reținută pentru 24 de ore, ea fiind acuzată de ucidere din culpă.

„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreșcolar ale județului Timiș. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învățământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-șef al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

