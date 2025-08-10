Riscurile la care te supui când te scalzi în locuri neamenajate pe vreme de caniculă. „Prevenirea rămâne cel mai important pas”

Dunărea a scos la mal trupul unuia dintre cei doi bărbaţi daţi dispăruţi după accidentul naval din luna mai FOTO ISU Dolj

Un băiat de 16 ani a murit înecat duminică, 10 august, în județul Galați. Tânărul care se afla la scăldat s-a înecat în râul Siret.

La fața locului au venit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați, care au intervenit pentru căutarea băiatului, posibil înecat, în localitatea Condrea din comuna Umbrărești.

De asemenea, la misiune au acționat o autospecială de intervenție de la Stația de Pompieri Ivești, un echipaj cu o ambarcațiune pneumatică de intervenție la cazuri de înec, precum și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

La locul incidentului a venit și o echipă de scafandri din cadrul ISU București-Ilfov.

Băiatul a fost scos din apă, dar nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el și s-a declarat decesul.

Recomandările ISU pentru cetățeni

ISU Galați atrage atenția asupra pericolelor scăldatului în râuri, lacuri și alte zone neamenajate, unde adâncimea apei, curenții puternici, alunecarea malurilor sau existența obstacolelor subacvatice ne pot pune viața în pericol.

„Pentru a evita astfel de tragedii, recomandăm cetățenilor: să evite scăldatul în zone neamenajate sau neautorizate, să nu se aventureze în ape cu curent puternic sau adâncime necunoscută și să respecte indicațiile autorităților și să supravegheze în permanență copiii în apropierea apelor”, transmite ISU Galați.

Tot sursa citată mai spune că „salvatorii noștri intervin cu toate mijloacele disponibile în astfel de situații, dar prevenirea rămâne cel mai important pas pentru protejarea vieții”.

