Riscurile la care te supui când te scalzi în locuri neamenajate pe vreme de caniculă. „Prevenirea rămâne cel mai important pas”

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 17:55
76 citiri
Riscurile la care te supui când te scalzi în locuri neamenajate pe vreme de caniculă. „Prevenirea rămâne cel mai important pas”
Dunărea a scos la mal trupul unuia dintre cei doi bărbaţi daţi dispăruţi după accidentul naval din luna mai FOTO ISU Dolj

Un băiat de 16 ani a murit înecat duminică, 10 august, în județul Galați. Tânărul care se afla la scăldat s-a înecat în râul Siret.

La fața locului au venit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați, care au intervenit pentru căutarea băiatului, posibil înecat, în localitatea Condrea din comuna Umbrărești.

De asemenea, la misiune au acționat o autospecială de intervenție de la Stația de Pompieri Ivești, un echipaj cu o ambarcațiune pneumatică de intervenție la cazuri de înec, precum și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

La locul incidentului a venit și o echipă de scafandri din cadrul ISU București-Ilfov.

Băiatul a fost scos din apă, dar nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el și s-a declarat decesul.

Recomandările ISU pentru cetățeni

ISU Galați atrage atenția asupra pericolelor scăldatului în râuri, lacuri și alte zone neamenajate, unde adâncimea apei, curenții puternici, alunecarea malurilor sau existența obstacolelor subacvatice ne pot pune viața în pericol.

„Pentru a evita astfel de tragedii, recomandăm cetățenilor: să evite scăldatul în zone neamenajate sau neautorizate, să nu se aventureze în ape cu curent puternic sau adâncime necunoscută și să respecte indicațiile autorităților și să supravegheze în permanență copiii în apropierea apelor”, transmite ISU Galați.

Tot sursa citată mai spune că „salvatorii noștri intervin cu toate mijloacele disponibile în astfel de situații, dar prevenirea rămâne cel mai important pas pentru protejarea vieții”.

Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă
Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă
Valori termice ridicate se mențin duminică în cea mai mare parte a țării, cele mai mari maxime, de până la 39 de grade, fiind anunțate în regiunile vestice și sud-vestice. Cel mai...
Canicula revine în forță în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ
Canicula revine în forță în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ
Meteorologii au emis avertizări de caniculă valabile în următoarele zile în mai multe regiuni din țară. Un cod galben de caniculă, disconfort termic și noapte tropicală este valabil de...
#baiat inecat, #raul siret, #isu galati, #recomandari populatie, #scaldat, #canicula , #inecat
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
18 minute de cosmar: Andrei Coubis si-a dat autogol si apoi a luat rosu, in Chelsea - AC Milan! Nota primita
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prabusit in Arad a fost filmata. Altar de flori si lumanari la locul tragediei
DigiSport.ro
Acord! PSG a dat OK-ul pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a fost posibil ca apa radioactivă de la o bază unde sunt depozitate bombe nucleare să se scurgă în mare. „Scandalos”
  2. Riscurile la care te supui când te scalzi în locuri neamenajate pe vreme de caniculă. „Prevenirea rămâne cel mai important pas”
  3. Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei
  4. Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO
  5. Un nou cutremur puternic s-a produs în peninsula rusă Kamceatka. Ce magnitudine a avut
  6. Urșii din România, ”vedete” în New York Times: „Legea îi protejează. Oamenii au devenit prizonieri în propriile case”
  7. Ucraina este „obosită de acest război”. Ce solicită primarul Kievului, în timp ce cresc temerile înaintea summitului dintre Rusia și SUA
  8. O femeie a dispărut în timp ce se afla la cules de ciuperci. Mai multe echipaje de jandarmi și salvamontiști o caută
  9. Benjamin Netanyahu va vorbi despre planul său de a cuceri orașul Gaza. Premierul israelian se confruntă cu presiuni intense
  10. Secretarul SUA al Apărării a distribuit un clip în care mai mulți pastori spun că femeilor ar trebui să le fie luat dreptul de vot VIDEO