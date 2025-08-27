Tragedie la Arad. Un băiat de 18 ani s-a înecat după ce a căzut în râul Mureș. Iubita lui de 16 ani s-a salvat în ultima clipă

Un băiat de 18 ani s-a înecat după ce a căzut în râul Mureș FOTO Facebook/Glasul Aradului

Doi tineri au căzut marți, 26 august, în râul Mureș, în municipiul Arad, pompierii fiind chemați pentru a-i scoate din apă. O fată de 16 ani a reușit să iasă înainte de sosirea echipajelor, dar un băiat de 18 ani nu a mai putut fi salvat.

Incidentul a avut loc în zona Podului Roșu din municipiul Arad, unde două persoane au căzut în râul Mureș.

Acolo s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de primă intervenție și comandă, o barcă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă, precum și o ambulanță SAJ.

Până la sosirea echipajelor, o fată de 16 ani a reușit să iasă din apă, dar un băiat de 18 ani era de negăsit.

”Persoana de sex feminin în vârstă de aproximativ 16 ani a fost preluată conștientă și cooperantă de către echipajul SAJ și transportată la spital. Pompierii militari arădeni, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul ISU Timiș, au reușit să extragă bărbatul în vârstă de aproximativ 18 ani din râul Mureș, din păcate acesta a fost găsit decedat”, a precizat ISU Arad.

Ads