Adolescent mort după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile lui au fost duse la spital. Unde a avut loc tragedia

Un băiat de 11 ani din Vaslui a decedat după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și cele două surori ale băiatului au fost și ele transportate la spital.

Minorul în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama lui și două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau simptome digestive, au fost transportate la spital.

Potrivit datelor furnizate de autorități, acesta ar putea fi un caz de intoxicație cu ciuperci.

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, anunță că au fost alocate resursele necesare și a fost informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Un băiat de 11 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul B2 solicitat, ulterior fiind trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care a declarat decesul copilului.

Din aceeaşi familie sunt preluate încă două fete de 14 și 16 ani cu greţuri și vărsături, care au fost transportate la secţia de Pediatrie a Spitalului „Elena Beldiman” Bârlad. Și mama minorilor a fost transportată la spitalul din Bârlad și se află la Compartimentul de Primiri Urgenţe”, a anunțat, miercuri, 1 octombrie, prefectul Eduard Popica, potrivit Agerpres.

Cele trei persoane care au ajuns la unitatea medicală sunt stabile hemodinamic și respirator.

„Autorităţile locale și centrale au fost alertate după ce un copil de sex masculin a decedat la domiciliu, iar două minore în vârstă de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani, au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad, prezentând manifestări clinice digestive precum și somnolenţă de peste 24 de ore”, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui, Daniel Ungureanu.

Băiatul de 11 ani a sunat la 112.

„Primul echipaj ajuns la caz a început manevrele de resuscitare și a alertat dispeceratul de existenţa și celorlalte persoane afectate. La caz au intervenit trei ambulanţe SAJ B2 din Murgeni și Bârlad, precum și o ambulanță ISU C1 cu medic de la Vaslui.

Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat de medic. Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic și respirator.

Au fost anunţate Direcţia de Sănătate Publică Vaslui și Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă”, a adăugat Daniel Ungureanu.

