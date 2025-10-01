Adolescent mort după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile lui au fost duse la spital. Unde a avut loc tragedia

Autor: Maria Popa
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 10:21
597 citiri
Adolescent mort după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile lui au fost duse la spital. Unde a avut loc tragedia
Crenvurşti Foto: Pixabay

Un băiat de 11 ani din Vaslui a decedat după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și cele două surori ale băiatului au fost și ele transportate la spital.

Minorul în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama lui și două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau simptome digestive, au fost transportate la spital.

Potrivit datelor furnizate de autorități, acesta ar putea fi un caz de intoxicație cu ciuperci.

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, anunță că au fost alocate resursele necesare și a fost informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Un băiat de 11 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul B2 solicitat, ulterior fiind trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care a declarat decesul copilului.

Din aceeaşi familie sunt preluate încă două fete de 14 și 16 ani cu greţuri și vărsături, care au fost transportate la secţia de Pediatrie a Spitalului „Elena Beldiman” Bârlad. Și mama minorilor a fost transportată la spitalul din Bârlad și se află la Compartimentul de Primiri Urgenţe”, a anunțat, miercuri, 1 octombrie, prefectul Eduard Popica, potrivit Agerpres.

Cele trei persoane care au ajuns la unitatea medicală sunt stabile hemodinamic și respirator.

„Autorităţile locale și centrale au fost alertate după ce un copil de sex masculin a decedat la domiciliu, iar două minore în vârstă de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani, au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad, prezentând manifestări clinice digestive precum și somnolenţă de peste 24 de ore”, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui, Daniel Ungureanu.

Băiatul de 11 ani a sunat la 112.

„Primul echipaj ajuns la caz a început manevrele de resuscitare și a alertat dispeceratul de existenţa și celorlalte persoane afectate. La caz au intervenit trei ambulanţe SAJ B2 din Murgeni și Bârlad, precum și o ambulanță ISU C1 cu medic de la Vaslui.

Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat de medic. Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic și respirator.

Au fost anunţate Direcţia de Sănătate Publică Vaslui și Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă”, a adăugat Daniel Ungureanu.

Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
Jurnalistul Radu Banciu, cunoscut pentru stilul său acid și lipsit de filtre, a lansat un val de critici extrem de dure la adresa lui Călin Georgescu și a lui George Simion. Radu Banciu a...
Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"
Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"
Declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, a stârnit reacții critice din partea fostului premier Adrian...
#baiat mort, #Vaslui, #crenvursti, #urgente, #greata, #intoxicatie , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Constantin Ivanov a marturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA discută despre încă o lovitură de stat în America Latină. Consilierii de top ai lui Trump insistă pentru înlăturarea lui Maduro de la putere în Venezuela
  2. Adolescent mort după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile lui au fost duse la spital. Unde a avut loc tragedia
  3. Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"
  4. Femeie găsită vinovată de cea mai mare escrocherie cu criptomonede din lume. Cum a acționat „Zeița Bogăției” FOTO
  5. Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze. Mai multe categorii de persoane beneficiază de compensare sau gratuitate
  6. Patru țări europene care susțin Ucraina, dar care au plătit Rusiei mai mult pe gaz decât au oferit ajutor Kievului. Cea mai „bătăioasă” țară europeană e pe listă
  7. Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salariu din cauza unor erori de calcul
  8. Prințesa moștenitoare a Ţărilor de Jos va începe stagiul militar. Este prima femeie din casa regală olandeză care va merge în armată. Urmează epoca reginelor-soldat în Europa
  9. Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
  10. Ionică din Liceenii a împlinit 61 de ani: „M-a urmărit chestia asta toată viața mea"