Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier în Alba Iulia. Minorul se afla pe o trotinetă

Un copil de 8 ani care se deplasa cu o trotinetă a fost accidentat, miercuri, 24 septembrie, în municipiul Alba-Iulia.

Minorul a fost rănit ușor și va fi transportat la spital.

”Traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din municipiul Alba-Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele informații, un minor, în vârstă de 8 ani, care se deplasa pe o trotinetă ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism”, a transmis, miercuri, IPJ Alba.

Copilul a fost rănit ușor, urmând să fie transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Tot mai multe victime

Chiar duminică, 21 septembrie, un adolescent de 13 ani a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, după un accident cu trotineta electrică. Băiatul suferise mai multe operații timp de 18 zile, cât a fost spitalizat.

Alt deces a fost înregistrat marți, 23 septembrie, tot la Spitalul Județean Sibiu. Un bărbat de 58 de ani a murit la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Mediaș.

De asemenea, pe la jumătatea lunii august, un tânăr de 22 de ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, a accidentat grav o bătrână de 72 de ani, care încerca să traverseze strada, iar ulterior femeia a murit la spital. Accidentul a avut loc într-o intersecție din Sectorul 2 al Capitalei.

Ads