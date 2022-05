Un tânăr de 14 ani din Lvov, pe nume Julian, care a intrat din greșeală în cadrul videoclipul cu Angelina Jolie care intră într-o cafenea din oraș, a devenit eroul memelor. El a povestit de ce nu a acordat atenție vedetei de la Hollywood în timp ce stătea la o masă.

Potrivit băiatului, a auzit discutându-se în engleză în apropierea sa, dar a fost prea concentrat la muzica din căști și pe fluxul Instagram.

La început, elevul de clasa a opta și-a perceput popularitatea neașteptată ca un „vis treaz”, deoarece videoclipul în care apare sa s-a viralizat în rețea în doar o jumătate de oră.

Potrivit lui Julian, a mers la cafenea să mănânce ceva în drum spre casă. Stând cu spatele la uşă, nu a văzut cine a intrat.

"M-am așezat la o masă și din colțul urechii am auzit pe cineva vorbind engleză. Am crezut că este un fel de celebritate americană de pe Instagram. Am văzut-o, dar cumva nu am înțeles, nu am recunoscut-o”, și-a amintit băiatul din Lvov.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR