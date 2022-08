Cine este bărbatul care nu a mai făcut baie de 22 de ani: ”Am decis să nu mă mai spăl ca să îmi ating obiectivele”

Dharamdev Ram, un bărbat statul indian Bihar, susține că nu a mai făcut baie de 22 de ani în semn de protest.

Mai exact, acesta a jurat că nu se mai spală până în ziua în care nu încetează abuzurile împotriva femeilor, disputele legate de terenuri și uciderea animalelor nevinovate, potrivit news18.com.

„În 1975, am lucrat într-o fabrică din Jagdal, Bengal, m-am căsătorit în 1978 și duceam o viață normală. Dar în 1987, mi-am dat seama că disputele legate de pământ, uciderea animalelor și atrocitățile împotriva femeilor au început să ia amploare. Așa că, în căutarea unui răspuns, m-am apropiat de un Guru care m-a luat ca discipol al său și m-a inspirat să urmez calea devotamentului. Am început să meditez și în anul 2000 am decis să nu mă mai spăl ca să îmi ating obiectivele”, a declarat bărbatul într-un interviu acordat ETV Bharat.

Când directorul fabricii la care lucra a aflat de decizia sa de a renunța la băi, l-a concediat.

Ads