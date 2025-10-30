Trebuie să lași capacul toaletei deschis sau închis? Ce spun specialiștii

Este mai bine să lași capacul închis atunci când toaleta nu este folosită FOTO Pixabay

Se pare că există o dezbatere tacită despre o practică obișnuită în baie. În privința toaletei, există case în care capacul rămâne închis și altele în care este lăsat deschis atunci când toaleta nu este folosită. Se pare însă că una dintre aceste practici este mai recomandată decât cealaltă.

Este mai bine să lași capacul închis atunci când toaleta nu este folosită. Există multe bacterii care pot pluti prin aer și se pot depune pe suprafețele pe care le atingi frecvent. Dar pentru a înțelege cât de dăunătoare poate fi această obișnuință pentru casă și sănătate, southernliving.com a vorbit cu mai mulți specialiști în sănătate pentru a răspunde definitiv la întrebare.

De ce ar trebui să lași întotdeauna capacul închis

Principalul motiv pentru care ar trebui să păstrezi capacul închis este prevenirea răspândirii bacteriilor. Cu capacul ridicat, bacteriile se pot răspândi în jurul camerei.

„Poziția capacului toaletei în timpul și după folosire este un factor critic în aerosolizarea microbiană în băile casnice,” explică Dr. Goldberg.

„Când capacul este lăsat deschis, evacuarea bioaerosolilor care conțin bacterii și viruși este maximă, rezultând o contaminare largă a aerului și a suprafețelor. Se estimează că 40–60% dintre particulele din aceste aerosoli pot urca deasupra nivelului scaunului toaletei în timpul tragerii apei.”

Pe lângă riscul de răspândire a bacteriilor, apa poate evapora din vas și poate crește nivelul de umiditate din cameră.

„A lăsa capacul deschis este practic același lucru ca atunci când pui vase cu apă prin casă pentru a crește umiditatea,” spune Doser.

„Funcționează la fel de eficient, doar că aici folosește apa din toaletă și crește umiditatea în baie, care deja este mai mare decât în alte camere.”

Umiditatea ridicată din baie crește riscul de apariție a mucegaiului, dar mai există și alt efect al evaporării apei.

„Dacă nu folosești un sistem de dedurizare a apei pentru întreaga casă, evaporarea rapidă a apei din vasul toaletei favorizează formarea depunerilor de calcar în găurile marginii,” explică Doser.

„Dacă păstrezi capacul închis între tragerile apei, apa se evaporă mai lent, iar mineralele au mai puține șanse să se usuce și să se lipească de porțelan. Rezultatul: vas mai curat și mai puține curățări profunde necesare.”

Riscuri pentru sănătate dacă lași capacul deschis

Este evident că un capac lăsat deschis poate răspândi bacterii în aer și pe suprafețe, ceea ce aduce riscuri pentru sănătate.

„Principalul risc asociat cu toaleta deschisă este transmiterea indirectă prin suprafețe contaminate și contactul ulterior mână-gură. Riscul este mai mare în gospodăriile cu copii mici, persoane în vârstă sau persoane imunocompromise,” spune Dr. Goldberg.

Mai precis, Dr. Goldberg spune că salmonella poate supraviețui în biofilme sub marginea toaletei și sub nivelul apei până la 50 de zile după un episod de boală, chiar și cu curățări obișnuite.

„Așadar, chiar dacă ai curățenia săptămânală pe listă, ai nevoie de măsuri suplimentare pentru a reduce expunerea la bacterii.”

Sfaturi pentru a menține baia igienizată

Pe lângă curățarea regulată și păstrarea capacului închis, iată câteva sfaturi suplimentare:

Crește ventilarea: „Ventilația băii, inclusiv ventilatoarele și deschiderea ferestrei, este esențială pentru reducerea microbilor din aer (uneori până la 80%), mai ales după tragerea apei,” spune Dr. Goldberg.

Folosește în siguranță înălbitorul și diluează soluția puțin.

Șterge zilnic suprafețele atinse frecvent.

Curăță cu materiale adecvate pentru a îndepărta eficient bacteriile.

