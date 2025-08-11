Una dintre stațiunile românești, mai scumpă decât destinațiile europene de top. Hotelurile și pensiunile sunt pline de români din străinătate, aflați în concediu

Băile Felix este una dintre cele mai căutate destinații de vară din românia FOTO Facebook/Turism Felix

Stațiunea Băile Felix e plină în această perioadă, mai ales de români veniți din străinătate în concediul de august, însă nu toți sunt încântați. Mulți spun că, deși atmosfera e animată și ofertele de distracție variate, prețurile sunt prea mari — uneori chiar peste cele din marile destinații turistice din vestul Europei.

Cum în toată Europa, august e luna concediilor, mulți dintre românii care lucrează în străinătate s-au întors acasă și caută locuri unde să petreacă clipe de neuitat. Băile Felix este una dintre destinațiile căutate, doar că oamenii se plâng de prețurile exagerat de mari, arată Știrile ProTV.

Cele mai mari prețuri sunt pentru mâncare, unde turiștii susțin că plătesc chiar mai mult decât în Italia, Spania, Germania sau Franța.

„Foarte scump. Comparativ cu prețurile din Germania și cu salariile”, a declarat o turistă pentru sursa citată.

Rată mare de ocupare a stațiunii

De partea cealaltă, hotelierii sunt încântați că mai toate camerele sunt ocupate.

„E perioadă de vacanță, vin români de peste tot, și din țară, și din străinătate, din Italia, din Spania.”, spune Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear.

Hotelierii spun că, deocamdată, nu vor cere în plus la cazare. Pentru o noapte, turiștii dau între 280 și 300 de lei.

În schimb, dacă vor la aqua-park, vor achita 100 de lei în loc de 80 dacă nu sunt cazați la hotelul complexului respectiv.

