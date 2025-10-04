Academia Română face conferințe pentru salvarea Băilor Herculane. "Doar o discuție, ne mai promovăm un pic și cam atât. Nu se face niciodată nimic acționabil la modul real" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 04:16
196 citiri
Băile Neptun, una dintre cele mai valoroase clădiri de patrimoniu din România FOTO Herculane Project

Academia Română a organizat, zilele trecute, o conferință dedicată stării critice a stațiunii Băile Herculane, una dintre cele mai vechi și valoroase stațiuni balneare din Europa. Evenimentul a reunit oficiali locali, reprezentanți ai Ministerului Culturii și Turismului, academicieni și specialiști în construcții, pentru a discuta degradarea clădirilor istorice și necesitatea unei intervenții urgente la nivel național.

Organizatorul evenimentului, prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei, a atras atenția asupra problemelor care au dus la degradarea stațiunii.

"Situația dramatică de astăzi a fost generată de evoluțiile după anul 2000. Pachetul de acțiuni al SC Hercules a fost vândut prin negociere directă, provocând statului un prejudiciu de peste 60 de miliarde de lei", a spus Noica.

El a calificat tranzacția drept "cel mai mare jaf tolerat de statul român" și a criticat întârzierile justiției: "DIICOT face cercetări de peste ani de zile, iar din 2016 până astăzi procesul este mereu analizat și amânat".

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a subliniat necesitatea unei acțiuni rapide: "Eu nu înțeleg cum, la noi, după 35 de ani, nu se poate găsi o soluție. Cum monumente istorice pot rămâne în paragină la noi. Legislația, dacă ar fi bună, nu s-ar putea întâmpla aceste lucruri".

El a anunțat și implicarea Academiei.

"Academia Română promite că va face o istorie a Băilor Herculane. Ele trebuie salvate și ar fi păcat să intervină Uniunea Europeană să ne spună cum să le salvăm. Ar fi o rușine. De aceea cred că trebuie să ne apucăm foarte repede de treabă, și Academia Română va face memorii în continuare, cum am mai făcut", a spus Ioan Aurel Pop.

Autoritățile locale nu au puterea să salveze stațiunea

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a subliniat importanța investițiilor și a infrastructurii moderne pentru revitalizarea stațiunii. El a precizat că sunt în curs proiecte de modernizare a căii ferate și a drumului de mare viteză, care vor facilita accesul în stațiune, dar și că planul de revitalizare balneoclimaterică va necesita colaborarea tuturor autorităților și instituțiilor.

Primarul Băilor Herculane, Gheorghe Orza, a atras atenția asupra stării critice a clădirilor istorice. "Clădirile istorice, cum le-ați văzut și dumneavoastră – Băile Neptun, Cazino, hotelurile imperiale – se degradează pe zi ce trece. Unele sunt în stare de precolaps. De aceea este nevoie de o intervenție națională, un cadru legislativ și o acțiune fermă care să permită exproprierea pentru utilitate publică a monumentelor istorice aflate în precolaps", a spus Orza.

Primarul a adăugat că o restaurare completă ar putea transforma stațiunea.

"Este o stațiune frumoasă, dar ruinată. Imaginați-vă acea stațiune refăcută complet, introdusă în circuitul european, prezentată ca model de bune practici pentru toate stațiunile balneare din România. Aceasta ar însemna o schimbare radicală de percepție: din oprobriu, în mândrie națională", a mai spus primarul din Herculane.

Discuții fără efect

Totuși, conferința a stârnit și controverse. Oana Chirilă, fondatoarea Herculane Project, organizație care s-a implicat activ în ultimul deceniu și a strâns peste 100.000 de euro, pe care i-a investit în conservarea și salvarea clădirilor istorice din Băile Herculane, a criticat faptul că echipa sa nu a fost invitată și s-a arătat pesimistă în legătură cu întâlnirea.

"Academia Română organizează astăzi o conferință care se numește 'Salvați Băile Herculane' la București, și dintre toate entitățile posibile, fix pe noi nu ne-au invitat. Ani de zile am ținut acest monument în picioare și nicio instituție nu a dat un leu pentru asta. Va fi din nou doar o discuție, ne mai promovăm un pic și cam atât. Nu se face niciodată nimic acționabil la modul real", a spus Chirilă.

Chirilă a explicat sacrificiile echipei sale în ultimii ani și a subliniat că proiectele Herculane Project vor continua: "Am depus patru cereri de finanțare pentru anul viitor să facem iarăși niște proiecte care, sperăm, să contribuie la bunăstarea stațiunii".

