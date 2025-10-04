Academia Română face conferințe pentru salvarea Băilor Herculane. "Doar o discuție, ne mai promovăm un pic și cam atât. Nu se face niciodată nimic acționabil la modul real" VIDEO

Băile Neptun, una dintre cele mai valoroase clădiri de patrimoniu din România FOTO Herculane Project

Academia Română a organizat, zilele trecute, o conferință dedicată stării critice a stațiunii Băile Herculane, una dintre cele mai vechi și valoroase stațiuni balneare din Europa. Evenimentul a reunit oficiali locali, reprezentanți ai Ministerului Culturii și Turismului, academicieni și specialiști în construcții, pentru a discuta degradarea clădirilor istorice și necesitatea unei intervenții urgente la nivel național.

Organizatorul evenimentului, prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei, a atras atenția asupra problemelor care au dus la degradarea stațiunii.

"Situația dramatică de astăzi a fost generată de evoluțiile după anul 2000. Pachetul de acțiuni al SC Hercules a fost vândut prin negociere directă, provocând statului un prejudiciu de peste 60 de miliarde de lei", a spus Noica.

El a calificat tranzacția drept "cel mai mare jaf tolerat de statul român" și a criticat întârzierile justiției: "DIICOT face cercetări de peste ani de zile, iar din 2016 până astăzi procesul este mereu analizat și amânat".

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a subliniat necesitatea unei acțiuni rapide: "Eu nu înțeleg cum, la noi, după 35 de ani, nu se poate găsi o soluție. Cum monumente istorice pot rămâne în paragină la noi. Legislația, dacă ar fi bună, nu s-ar putea întâmpla aceste lucruri".

El a anunțat și implicarea Academiei.

"Academia Română promite că va face o istorie a Băilor Herculane. Ele trebuie salvate și ar fi păcat să intervină Uniunea Europeană să ne spună cum să le salvăm. Ar fi o rușine. De aceea cred că trebuie să ne apucăm foarte repede de treabă, și Academia Română va face memorii în continuare, cum am mai făcut", a spus Ioan Aurel Pop.

Autoritățile locale nu au puterea să salveze stațiunea

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a subliniat importanța investițiilor și a infrastructurii moderne pentru revitalizarea stațiunii. El a precizat că sunt în curs proiecte de modernizare a căii ferate și a drumului de mare viteză, care vor facilita accesul în stațiune, dar și că planul de revitalizare balneoclimaterică va necesita colaborarea tuturor autorităților și instituțiilor.

Primarul Băilor Herculane, Gheorghe Orza, a atras atenția asupra stării critice a clădirilor istorice. "Clădirile istorice, cum le-ați văzut și dumneavoastră – Băile Neptun, Cazino, hotelurile imperiale – se degradează pe zi ce trece. Unele sunt în stare de precolaps. De aceea este nevoie de o intervenție națională, un cadru legislativ și o acțiune fermă care să permită exproprierea pentru utilitate publică a monumentelor istorice aflate în precolaps", a spus Orza.

Primarul a adăugat că o restaurare completă ar putea transforma stațiunea.

"Este o stațiune frumoasă, dar ruinată. Imaginați-vă acea stațiune refăcută complet, introdusă în circuitul european, prezentată ca model de bune practici pentru toate stațiunile balneare din România. Aceasta ar însemna o schimbare radicală de percepție: din oprobriu, în mândrie națională", a mai spus primarul din Herculane.

Discuții fără efect

Totuși, conferința a stârnit și controverse. Oana Chirilă, fondatoarea Herculane Project, organizație care s-a implicat activ în ultimul deceniu și a strâns peste 100.000 de euro, pe care i-a investit în conservarea și salvarea clădirilor istorice din Băile Herculane, a criticat faptul că echipa sa nu a fost invitată și s-a arătat pesimistă în legătură cu întâlnirea.

"Academia Română organizează astăzi o conferință care se numește 'Salvați Băile Herculane' la București, și dintre toate entitățile posibile, fix pe noi nu ne-au invitat. Ani de zile am ținut acest monument în picioare și nicio instituție nu a dat un leu pentru asta. Va fi din nou doar o discuție, ne mai promovăm un pic și cam atât. Nu se face niciodată nimic acționabil la modul real", a spus Chirilă.

Chirilă a explicat sacrificiile echipei sale în ultimii ani și a subliniat că proiectele Herculane Project vor continua: "Am depus patru cereri de finanțare pentru anul viitor să facem iarăși niște proiecte care, sperăm, să contribuie la bunăstarea stațiunii".

