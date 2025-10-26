S-a furat acoperișul vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta a Austriei. Apel pentru strângerea fondurilor necesare reparațiilor VIDEO

Vila Elisabeta din Herculane este unul dintre cele mai cunoscute monumente din stațiune și poartă numele celebrei personalități care i-a trecut pragul: împărăteasa Elisabeta a Austriei (Sissi), soția împăratului Franz Josef. Construită în anul 1875, în stil neoclasic, de către administratorul Băilor Herculane, Carol Tatartzy, vila a fost renovată în 1887 cu ocazia celei de-a doua vizite a împărătesei, devenind una dintre cele mai luxoase reședințe ale vremii.

Vila Elisabeta a fost la vremea ei un exemplu de rafinament. Mobilată în stil baroc, cu piese unicat, printre care o masă încrustată cu sidef roșu și scaune din lemn de trandafir și ulm, clădirea reflecta eleganța imperială a secolului al XIX-lea.

S-a furat tabla de pe acoperiș

Astăzi, din acest monument a mai rămas doar structura zidurilor. Mobilierul a dispărut, iar pereții, afectați de umezeală și lipsa întreținerii, se degradează de la o zi la alta. Ultima veste este una tristă. În primăvara acestui an a fost furat acoperișul de tablă ceea ce face ca vila să se degradeze și mai mult.

De atunci, ploaia pătrunde în interiorul clădirii, iar pericolul distrugerii totale devine tot mai mare.

Pentru a evita pierderea completă a unuia dintre cele mai valoroase simboluri ale stațiunii, Oana Chirilă, fondatoarea Herculane Project, a lansat un apel public pentru strângerea de fonduri necesare montării unui acoperiș provizoriu.

„Sunt în fața Vilei Elisabeta. După cum bine știți, săptămâna trecută am lansat un apel public pentru donații pentru a acoperi provizoriu vila cu o membrană impermeabilă. Avem nevoie de 12.500 de lei, iar momentan, cu ajutorul vostru, am reușit să strângem 4.000 de lei.

În primăvara aceasta, tabla de pe acoperiș a fost furată, iar de atunci plouă în interior. Împreună cu Primăria Băile Herculane am decis să intervenim provizoriu, pentru că acest monument istoric este extrem de important și, odată cu sezonul ploios, degradările vor avansa rapid dacă nu acționăm acum”, a declarat Oana Chirilă, într-o postare pe rețelele de socializare.

Fondatoarea Herculane Project a precizat că linkurile pentru donații sunt disponibile online, iar contribuțiile pot fi unice, lunare sau săptămânale.

Legătura împărătesei cu Băile Herculane

Sissi, fascinată de frumusețea locurilor și de efectele terapeutice ale apelor termale, a petrecut aici șase săptămâni în vara anului 1887. Împărăteasa a mai revenit la Herculane și în anii 1890, 1892 și 1896, confirmând astfel atașamentul ei față de această regiune.

Istoricul Mircea Rusnac, unul dintre cei mai importanți cercetători ai istoriei Banatului, consideră că împărăteasa Sissi ar putea deveni „emblema turistică și culturală” a Băilor Herculane.

„Sissi a fost printre cele mai importante personalități europene îndrăgostite de Banat. O relansare a turismului în regiune pornind de la această figură ar fi cea mai indicată. Este o legătură afectivă și istorică ce merită valorificată”, susține Rusnac.

Oana Chirilă și echipa Herculane Project speră ca, prin implicarea românilor, să poată opri temporar degradarea clădirii și să câștige timp până la o restaurare completă.

„Ne bazăm pe sprijinul vostru. Este foarte important să salvăm acest monument de la a se degrada și mai tare”, spune Oana Chirilă.

Cei care doresc să contribuie pot găsi detalii despre campania de donații pe paginile oficiale ale Herculane Project.

