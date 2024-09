Ce șanse are stațiunea Băile Herculane să redevină “cea mai frumoasă de pe continent”, așa cum o considera împăratul Austriei, în urmă cu mai bine de un secol

Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, cu o istorie milenară, se află astăzi într-un amplu proces de revitalizare. În ciuda provocărilor și a perioadelor dificile prin care a trecut, lucrurile încep să se schimbe în bine.

Această schimbare este susținută în mare parte de investitorii privați, care au adus zeci de milioane de euro în stațiune, renovând și transformând o parte din vechile hoteluri care ajunseseră ruină. Din păcate, administrația locală nu a ținut, de cele mai multe ori, pasul cu investitori, însă, în ultimii ani, lucrurile au început să se schimbe, fiind renovate o serie de locuri publice, cum ar fi Podul de Piatră, pavarea centrului istoric, parcurile etc.

Oana Chirilă, președinta asociației timișorene Locus, cea care coordonează Herculane Project, exprimă un optimism justificat și evidențiază progresele făcute până în prezent.

„Băile Herculane se schimbă în bine. Știm că nu este totul perfect și mai avem foarte mult de muncă, însă antreprenori, organizații neguvernamentale, administrația publică locală și cetățenii dezvoltă proiecte care produc deja schimbări vizibile chiar aici, în stațiune. Recent, au fost restaurate Piața Hercules, Podul de Piatră, iar fosta ospătărie se află într-un amplu proces de restaurare; în curând, se va deschide un șantier și la gara din Băile Herculane. Au fost reabilitate izvoarele cu apă plată și multe străzi din stațiune. În același timp, o serie de noi investiții private, precum restaurarea Hotelului Decebal sau a Vilei Ștefania, contribuie la această transformare pozitivă a stațiunii. În Băile Herculane s-au deschis, în ultimii ani, multe restaurante noi, cafenele, ștranduri; a apărut trenulețul cu care facem tururi până la Șapte Izvoare și multe festivaluri care aduc tineri aici, în oraș, pentru a se simți bine. Continuăm munca și mergem înainte, indiferent de ce ar spune unii sau alții”, spune Oana Chirilă.

Investițiile private readuc la viață stațiunea

Bacolux Hotels România a fost printre primele companii care au investit în Herculane după declinul stațiunii. Laura Pătru, PR & Communication Manager al societății, care astăzi deține două hoteluri, de patru stele și trei stele în stațiune, explică motivele investiției în Băile Herculane.

„Am decis să investim aici deoarece credem în potențialul acestei stațiuni, precum și în importanța resurselor sale naturale. Decizia de investiție am luat-o într-o perioadă de declin a stațiunii, însă am fost convinși că, în contextul unor facilități de cazare și tratament la nivel european, locul va reînvia. Astăzi, s-a demonstrat că intuiția noastră a fost corectă. Numărul de turiști a crescut semnificativ de la an la an, imaginea stațiunii a început să se schimbe, iar ulterior locul a atras tot mai mulți investitori. Succesul locațiilor din Herculane ne-a motivat să investim și mai mult în segmentul terapiilor balneare, atât aici, cât și într-un nou hotel în Covasna, pe care l-am deschis în acest an.

Pe parcursul timpului, am înțeles din ce în ce mai bine impactul resurselor naturale din Herculane, așa că am investit în forarea propriei surse de apă terapeutică și am extins, în fiecare an, facilitățile noastre de spa, precum și terapiile cu resurse naturale. Cu siguranță, vom continua să investim în Băile Herculane, precum și în segmentul balnear. Suntem convinși că sănătatea prin natură și starea de bine sunt elemente esențiale pentru fiecare dintre noi, iar prevenția devine tot mai importantă. Oaspeții apreciază tot mai mult aceste terapii datorită efectelor lor benefice, iar acest lucru ne motivează să continuăm.”

Un alt exemplu al dezvoltării constante din Băile Herculane este Minerva Grand Hotel, unde s-au investit 15 milioane de euro, potrivit Cătălinei Iovan, administratorul resortului.

“Decizia de a investi în acest complex hotelier din stațiunea Băile Herculane a fost una înțeleaptă, dat fiind faptul că stațiunea este una de notorietate internațională, grație factorilor săi naturali de cură. Practic, decizia de a investi în acest complex hotelier a avut drept scop valorificarea acestor resurse naturale. Odată cu investițiile realizate în complexul hotelier, considerăm că s-a contribuit și la îmbunătățirea imaginii stațiunii. După cum puteți observa și dumneavoastră, stațiunea se află pe un trend ascendent. Există o serie de investiții private și de stat care ajută la dezvoltarea stațiunii.

Băile Herculane este o stațiune de renume, iar grație investițiilor private ea va ajunge, treptat, la notorietatea sa din trecut. Există și proiecte de infrastructură și din partea administrației publice locale care contribuie la îmbunătățirea imaginii stațiunii. Alături de aceste investiții private în complexul hotelier, procesul investițional continuă. Dorim să ne extindem în zona bazinelor și a altor activități, deoarece există o cerere mare, mai ales din partea clienților corporate. După cum știți, firmele aleg serviciile noastre datorită capacității mari de cazare și a facilităților pentru activități. Aerul curat de la Herculane și serviciile noastre contribuie la atragerea clienților, iar noi considerăm că este oportun să continuăm investițiile.

Cu siguranță, intervenția autorităților este foarte importantă, atât în ceea ce privește investițiile și fondurile europene. Doar prin investiții susținute se va schimba complet imaginea stațiunii. Totuși, stațiunea rămâne în continuare foarte solicitată, atât de oaspeții care caută servicii de tratament, cât și de cei care vin pentru relaxare”, spune Iovan.

Relansarea stațiunii ține de restaurarea vechilor hoteluri din centrul vechi

Gheorghe Orza, viitorul primar al Băilor Herculane, vede un viitor luminos pentru stațiune, cu condiția ca problema reabilitării clădirilor istorice din centrul vechi să fie rezolvată.

“Atâta timp cât există aer și ape la Herculane, șansele sunt mari. Stațiunea își va reveni. Cea mai mare problemă este refacerea clădirilor istorice din centrul vechi. Odată ce s-ar reface centrul, turiștii ar începe să revină și totul ar intra în normal. Am înțeles că s-au terminat și procesele legate de clădiri, s-a ridicat sechestrul. Așteptăm investitorii să vină. Lucrările la Hotelul Decebal sunt foarte avansate, iar acum un alt investitor a achiziționat și Hotelul Traian.

Proiecte mari avem: reabilitarea gării, lucrările sunt programate să înceapă în acest an. Avem în plan reabilitarea Podului de Fontă și a Băilor Neptun. Acolo avem o problemă legată de proprietatea terenului, dar avem o soluție, pe care nu o pot dezvălui acum din motive obiective. Sunt optimist că o vom rezolva și că vom putea renova cele mai frumoase băi din România.”

În 1852, împăratul Austriei considera Băile Herculane „cea mai frumoasă stațiune de pe continent”, iar împărăteasa Elisabeta (Sisi) scria un jurnal intim în care Băile Herculane apăreau ca o prezență distinctă. Promisiunile și dorințele sunt mari pentru următorii ani, însă pentru moment stațiunea nu a scăpat de imaginea de ruină și mai sunt multe probleme de rezolvat până să ajungă la faima de altădată.

