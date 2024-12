Șapte ani de apeluri pentru salvarea unei bijuterii istorice din Băile Herculane. Statul stă cu mâinile în sân și așteaptă prăbușirea patrimoniului

Băile Neptun, cândva emblema Băilor Herculane, se află într-o stare avansată de degradare.

Clădirea istorică, construită între anii 1883-1886, este blocată într-un litigiu juridic, un celebru dosar DIICOT în care sunt trimise în judecată 35 de persoane.

Procesul împiedică accesarea fondurilor publice sau europene necesare restaurării. Totuși, de șapte ani, Aociația Locus prin Herculane Project depune eforturi supraomenești pentru a nu lăsa clădirea să se prăbușească, efectuând doar lucrări de conservare.

„Suntem în etapa de reproiectare a detaliilor tehnice alături de o nouă echipă de arhitecți și experți pentru a începe un nou șantier pe Băile Neptun! Pentru că a fost necesară efectuarea unei noi expertize tehnice, cât și reproiectarea detaliilor de intervenție, va urma și o perioadă de avizare la instituțiile abilitate, iar apoi pe la începutul lunii februarie sperăm să începem!”, spune Oana Chirilă, de la Herculane Project.

De-a lungul timpului, starea clădirii s-a deteriorat constant, fiind afectată de lipsa lucrărilor de întreținere, de intervențiile nepotrivite realizate în decursul secolului trecut și de utilizările necorespunzătoare din perioada războiului. În pofida acestor dificultăți, există proiecte ambițioase de salvare a Băilor Neptun, însoțite de apeluri de sprijin către publicul larg.

Reprezentanții Herculane Project țin în viață clădirea prin campanii publice, prin care solicită fonduri de la firme private și persoane care doresc să doneze.

„Nu putem accesa fonduri publice / europene întrucât imobilul se află în litigiu. În cei aproape 7 ani de proiect am solicitat de nenumărate ori sprijinul Statului Român, atât noi, cât și administrația locală. Situl este blocat juridic și într-o stare avansată de degradare. Am făcut cerere de includere a întregului ansamblu arhitectural pe lista indicativă UNESCO. Am adus la Băi experți, ingineri, arhitecți, restauratori și dulgheri pentru a vedea ce putem face și cum putem să intervenim cât mai mult în limita bugetului disponibil. De aceea apelăm la voi, pentru că mână de la mână, am mai reușit de două ori să facem lucrări care au împiedicat prăbușirea monumentului istoric!”, adaugă Oana Chirilă.

Istoria și frumusețea arhitecturală a Băilor Neptun

Ridicată după planurile arhitectului maghiar Alpár Ignat, clădirea a fost concepută pentru a servi drept stabiliment balnear de top, oferind facilități unice în acea perioadă. Cu un design eclectic, clădirea impresionează prin fațadele din cărămidă aparentă decorate cu ancadramente profilate, balustrade, ferestre arcuite și cupola centrală impunătoare.

Inițial, Băile Neptun puteau găzdui până la 100 de persoane simultan, având 70 de căzi de tratament, saune, camere de inhalație și alte spații dedicate tratamentelor balneare. Amplasată într-un cadru natural spectaculos, între râul Cerna și versanții muntoși, clădirea reflectă perfect specificul stabilimentelor balneare central-europene.

Cu toate acestea, transformările realizate de-a lungul timpului, în special cele din perioada comunistă, au afectat structura originală. Reparațiile din 1967 și 1971, deși menite să modernizeze stabilimentul, au implicat introducerea unor elemente din beton armat care au alterat estetica inițială. În timpul războiului, clădirea a fost folosită drept adăpost temporar, iar distrugerile provocate în acea perioadă au accelerat procesul de degradare.

Viitorul Băilor Neptun

Primarul Băilor Herculane, într-o declarație recentă, a exprimat optimism în legătură cu viitorul clădirii și al stațiunii.

„Atâta timp cât există aer și ape la Herculane, șansele sunt mari. Stațiunea își va reveni. Cea mai mare problemă este refacerea clădirilor istorice din centrul vechi. Odată ce s-ar reface centrul, turiștii ar începe să revină și totul ar intra în normal. Am înțeles că s-au terminat și procesele legate de clădiri, s-a ridicat sechestrul. Așteptăm investitorii să vină. Lucrările la Hotelul Decebal sunt foarte avansate, iar acum un alt investitor a achiziționat și Hotelul Traian. Proiecte mari avem: reabilitarea gării, lucrările sunt programate să înceapă în scurt timp. Avem în plan reabilitarea Podului de Fontă și a Băilor Neptun. Acolo avem o problemă legată de proprietatea terenului, dar avem o soluție, pe care nu o pot dezvălui acum din motive obiective. Sunt optimist că o vom rezolva și că vom putea renova cele mai frumoase băi din România.”

Contribuția private este esențială pentru salvarea acestui monument. Oricine poate susține cauza prin donații sau achiziționarea unui bilet virtual:

•Trimite SMS la 8845 cu textul „HERCULANE” și donează 2 euro lunar.

•Achiziționează un bilet virtual la băi, în valoare de 5 euro (25 lei), pe PayPal.

•Sponsorizează proiectul sau oferă sprijin prin donații în conturile Asociației LOCUS.

Detalii complete se găsesc pe herculaneproject.ro.

