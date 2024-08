Stațiunea milenară Băile Herculane este zguduită de un nou scandal, după ce mai multe izvoare publice de apă minerală, utilizate în tratarea diverselor afecțiuni, au secat recent. Acest incident a stârnit nemulțumirea turiștilor care obișnuiau să se aprovizioneze cu apă minerală de la aceste izvoare. Întreaga situație este atribuită unui foraj realizat de un investitor privat, care deține o pensiune și o piscină în curtea acesteia.

"Am pierdut două izvoare esențiale, Izvorul de Ochi și Izvorul de Stomac, și nu știm dacă le vom putea recupera vreodată. Forajul a fost realizat la Băile Venera, iar în apropierea acestuia, izvoarele au secat. Primăria Băile Herculane va lua toate măsurile necesare pentru a investiga corespunzător aceste probleme. Colaborăm cu autoritățile și cetățenii și vom face tot posibilul pentru a recupera aceste izvoare.

Autoritățile ne-au pus la dispoziție toate documentele relevante, astfel că am reușit să identificăm problema. Din cauza unor avize, un foraj început în 2016, complet ilegal, a continuat. Această ilegalitate a fost perpetuată, fiind ulterior mascată ca legală. Este necesar să vină specialiștii pentru a ne spune dacă acest foraj este cauza. Dar, din discuțiile pe care le-am avut cu experții, nu se putea întâmpla ca aceste izvoare să sece decât în urma unor mișcări tectonice, adică a unui cutremur, sau din cauza unui foraj", a declarat consilierul județean Doru Coșei, unul dintre cei implicați în discuțiile apărute după secarea izvoarelor.

Coșei a organizat o întâlnire la Primăria Herculane pentru a afla ce s-a întâmplat cu izvoarele.

"Concluzia întâlnirii organizate de mine, la care au participat reprezentanți ai Primăriei Băile Herculane, consilieri locali, presa, cetățeni ai orașului Băile Herculane și turiști interesați, a fost următoarea: autorizația primită de la ANRM era emisă pentru a continua forajul în căutarea de apă pentru umplerea bazinului de agrement. Procesul de forare trebuia să fie monitorizat de către specialiștii ANRM-ului, iar pe parcursul acestui proces, trebuiau prelevate probe de apă pentru a stabili natura și calitatea apei. Forajul va fi obligatoriu sigilat, închis și cimentat, fără drept de utilizare, dacă rezultatele probelor de producție vor arăta că apa extrasă este apă minerală naturală, apă minerală terapeutică sau apă minerală geotermală (resurse care fac obiectul legii minelor nr. 85/2003). Autoritățile din Băile Herculane ne-au asigurat că vor căuta responsabilii și cauzele secării izvoarelor de apă minerală terapeutică, Izvorul de Stomac și Izvorul de Ochi, din vecinătatea imediată a forajului realizat. Așteptăm aceste investigații, studiile făcute de specialiști și rezultatele lor”, a declarat consilierul județean.

Proprietarul forajului susține că izvoarele au secat din alte cauze

Ilie Mihan, proprietarul pensiunii unde a fost realizat forajul, susține că toate lucrările au fost efectuate legal. Mai mult, Mihan afirmă că izvoarele au secat înainte ca el să înceapă lucrările.

"Din punctul meu de vedere, nu am nicio implicare. Am obținut toate avizele necesare: de la Apele Române, Mediu, Monumente Istorice, ANRM, Sănătate Publică, Enel și Consiliul Județean Caraș. După ce am avut toate aceste avize, am luptat un an de zile pentru a obține aprobările necesare. La începutul lunii august, am obținut autorizația de foraj de la Primăria Herculane. Pe baza acestei autorizații, am încheiat un contract cu o firmă specializată din Cluj, care a realizat forajul. Ce implicare am eu în această problemă? Odată ce Institutul Național de Hidrogeologie ne-a dat avizul pentru foraj până la 120 m și odată ce ANRM-ul ne-a confirmat că putem fora până la 120 m, iar noi am găsit apă la 90 m, ce altceva puteam face? Cine știe ce se află sub pământ? Oamenii își dau cu părerea fără să fie avizați", a declarat Mihan.

Investitorul privat afirmă că nu are nicio intenție să închidă forajul, atâta timp cât a obținut toate avizele legale pentru efectuarea lui.

"De ce să-l închid? Eu am procedat legal. De exemplu, între Izvorul de Ochi și Izvorul de Sumac există un foraj din 1968, realizat de fosta întreprindere balneară, la o adâncime de 350 m. Acel foraj nu a afectat izvoarele, dar se presupune că forajul meu, care este la 100 m depărtare și la o adâncime de 90 m, ar fi problema! Nu înțeleg care este legătura. Multă lume spune că izvoarele respective au încetat să mai curgă cu câteva zile sau o săptămână înainte, din cauza secetei sau a problemelor de colmatare. Acestea nu au fost întreținute și verificate de ani de zile. Acum, s-a întâmplat acest eveniment și toată lumea dă vina pe forajul meu. Forajul meu e pe stânga Cernei, la distanță de izvoarele respective, care sunt pe dreapta Cernei și au alimentare din muntele opus. Nu are nicio legătură.

Mai există un bazin construit de primărie, la 20 m de noi, pe malul Cernei. Acel bazin nu a secat și nu a fost afectat. Cum am putut afecta izvoarele de la 100 m dincolo de râu? Da, asta este.

Totul a pornit de la un vecin care a făcut o reclamație. Înțeleg că vecinii sunt întotdeauna binevoitori. Eu cred că nu am nicio vină. Sunt cu sufletul împăcat. Am luat toate măsurile legale pentru a efectua un lucru corect și legal. Forajul este pe proprietatea mea, în curtea proprietății mele. Nu este pe domeniul public și nu am făcut nimic abuziv. Nu văd care este vina mea", a concluzionat Mihan.

Izvoarele miraculoase de la Herculane au fost descoperite de romani acum aproape 2.000 de ani. Prima consemnare a Băilor Herculane datează din anul 153. După 1740, stațiunea a cunoscut o perioadă de glorie, fiind reabilitată de Imperiul Austro-Ungar, în stil baroc. Băile Herculane au devenit o destinație preferată inclusiv de împăratul Franz Joseph și împărăteasa Elisabeta, care considerau Băile Herculane "cea mai frumoasă stațiune de pe continent".

