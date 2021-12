Stare de alertă în Băile Tușnad. Locuitorii - fără apă potabilă de mai multe zile. Primăria nu are bani să repare conducta spartă

Primarul staţiunii Băile Tuşnad, Butyka Zsolt, a solicitat Prefecturii declararea stării de alertă după ce apa de la robinete a fost sistată în urmă cu patru zile. Conducta care alimentează localitatea, dar și satele Tuşnad, Tuşnadul Nou şi Vrabia, s-a spart, iar repararea defecţiunii necesită timp şi fonduri de care primăria nu dispune.

Primarul staţiunii a declarat că respectiva conductă s-a fisurat în zona căii ferate din localitatea Sânsimion şi trebuie schimbată o porţiune de circa 20 metri, dar Primăria staţiunii nu mai dispune de bani, iar firmele care au început să lucreze fac acest lucru pe datorie.

Potrivit sursei citate, în staţiune s-a luat măsura ca apa menajeră să fie furnizată în recipiente de o mie de litri, amplasate în fiecare cartier, iar de marţi se va distribui şi apă potabilă.

Este pentru a şaptea oară în acest an când se produc fisuri în reţeaua de alimentare a oraşului, care furnizează apă şi pentru localităţile Tuşnad, Tuşnad Sat şi Vrabia, motiv pentru care Primăria şi Consiliul Local din Băile Tuşnad au solicitat Instituţiei Prefectului declararea stării de alertă.

"Am trimis la domnul prefect solicitarea pentru decretarea stării de alertă. Sunt afectaţi peste trei mii de locuitori din Vrabia, Tuşnad Nou şi Tuşnad Sat şi Băile Tuşnad. Nu avem fonduri, de vineri se lucrează pe datorie şi pe bun simţ, că vin oamenii să ne ajute, dar tot va trebui să îi plătim. Acum am făcut o adresă şi către domnul prefect şi către primul ministru să ne ajute cumva, pentru că anul acesta am băgat undeva până în 500 mii lei numai în conducta de apă", a declarat Butyka Zsolt.

Potrivit primarului, conducta se sparge în mod frecvent pentru că lucrarea, realizată în urmă cu şapte ani din bugetul naţional, nu a respectat proiectul iniţial, iar ţeava este subdimensionată.

Pentru rezolvarea problemei şi reabilitarea sistemului s-a elaborat un nou proiect şi se solicită de la Compania Naţională de Investiţii suma de 40 milioane lei, dar până la implementarea acestuia locuitorii staţiunii şi turiştii care vin la Băile Tuşnad au de suferit.

Primarul spune că unii operatori de turism se descurcă, pentru că au bazine de alimentare separate, dar există unităţi de cazare care sunt legate direct la reţeaua oraşului.

În plus, nu funcţionează nici centrul wellness din oraş, una dintre atracţiile zonei.

La rândul său, Ileana Colcer, manager al unui hotel de trei stele din Băile Tuşnad, a declarat, pentru AGERPRES, că situaţia este disperată, rezervorul de care dispune hotelul poate furniza apă pentru maxim o oră şi că a fost nevoită să trimită turiştii acasă sau să îi sune să nu mai vină în staţiune.

"Noi ne-am dezvoltat o afacere în baza unui contract cu furnizorul de apă, iar ei acum mă vor face să dau faliment, să îmi închid afacerea. Pierderile sunt enorme. Weekendul trecut a trebuit să trimit clienţii acasă, ca să-mi facă reclamaţii, a trebuit să dau telefoane să nu vină oameni care şi-au planificat concedii, turişti din Republica Moldova, deci nu ştiu ce să fac, eu sunt deja disperată. Iar lipsa această de responsabilitate şi de iniţiativă de a face ceva mă termină. (...) Proiectul viitor de reabilitare poate dura trei, patru ani, dar problema arzătoare este apa acum! Trei ani de zile să stăm aşa, la mila Cerului, că se ia apa, nu se ia, ce facem?! Noi suntem lucrători în turism, mergem pe contracte, lumea îşi planifică concediile. Adică, o staţiune de interes naţional, pare-mi-se singura din judeţ acreditată, pe care o vom închide. Ne batem joc de noi, abia am luat un pic de avânt după 2020 şi acum ne batem joc, prin lipsa de responsabilitate", a declarat Ileana Colcer.

Aceasta spune că dacă 12 ore se întrerupe furnizarea apei, autorităţile trebuie să aducă apă cu cisternele în rezervoarele oraşului, dar nu au făcut acest lucru invocând lipsa banilor.

"Eu zic că reprezentatul Guvernului în teritoriu, preşedintele CJ ar trebui să rezolve această problemă. Şi noi suntem în acelaşi judeţ, i-am chemat la o întâlnire, nu au venit", a mai spus Ileana Colcer.

Aceasta a adăugat că în weekendul trecut a sunat 58 de turişti să nu mai vină în staţiune, iar alţi 37 au fost trimişi acasă, pierderile suferite de hotel la fiecare întrerupere a furnizării apei situându-se la circa 100.000 lei.

Subprefectul cu atribuţii de prefect, Marius Ţepeluş, a precizat că dacă va fi nevoie se va declara, conform procedurilor, starea de alertă la Băile Tuşnad şi se caută soluţii de rezolvare a problemei.