Un balaur dobrogean de peste un metru lungime a fost semnalat într-o gospodărie din județul Constanța. Au fost chemați jandarmii VIDEO

Un șarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, 7 august, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, județul Constanța.

Reptila, dintr-o specie rară și protejată, a fost eliberată în natură.

Potrivit Jandarmeriei Constanța, jandarmii din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați, joi, de urgență pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia, unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

”Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară și protejată. Șarpele nu a fost rănit în timpul operațiunii și a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitația orașului”, a arătat sursa citată.

