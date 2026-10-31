Ministrul Dezvoltării încearcă să-i liniștească pe români în privința taxelor pentru balcoanele închise: „Codul urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027”

Autor: Daniel Groza
Sambata, 31 Octombrie 2026, ora 14:57
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Ministrul Dezvoltării încearcă să-i liniștească pe români în privința taxelor pentru balcoanele închise: „Codul urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027”
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica FOTO: gov.ro

Ministrul Alexandru Stoica încearcă să calmeze temerile proprietarilor de apartamente care și-au închis balcoanele, după controversele privind posibile majorări ale impozitelor și obligația de a intra în legalitate.

Oficialul susține că românii nu vor plăti taxe înzecite și nici impozite duble pentru balcoanele închise și promite că nimeni nu va fi amendat pentru lucrări făcute cu bună-credință.

"Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi.

Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Scopul nu este să sancționăm, ci să le dăm siguranța că locuința lor are o situație complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moștenire sau în cazul unui credit", arată Alexandru Stoica

Ministrul anunță o analiză a problemelor generate de noile prevederi din Codul Urbanismului și spune că va propune Parlamentului modificări pentru simplificarea procedurilor și evitarea unor costuri inutile pentru proprietari.

"Nu vreau să punem degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani și nici să-i obligăm la cheltuieli costisitoare. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise.

Sunt o sumedenie de situații în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetățenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ține de autorizații și de înscrierea în cadastru era obligația primăriei.

Înțeleg că la acest Cod al Urbanismului s-a lucrat pe repede înainte, fiind jalon PNRR, dar asta nu înseamnă că vom evita să corectăm situațiile aberante.

Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate și vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat", scrie Stoica pe pagina sa de Facebook.

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