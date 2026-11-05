Primarul din Giurgiu cere simplificarea regulilor cu privire la închiderea balcoanelor: ”Nu trebuie să pedepsim financiar oamenii”

Oamenii care și-au închis balcoanele nu trebuie pedepsiți financiar, susține primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu. Edilul vrea ca parlamentarii să analizeze dacă poate fi simplificată regularizarea balcoanelor și logiilor închise anterior intrării în vigoare a noului Cod al urbanismului.

Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Giurgiu transmis joi, 5 noiembrie, Adrian Anghelescu consideră că prevederile noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor trebuie reanalizate în ceea ce privește costurile și procedurile de intrare în legalitate pentru balcoanele și logiile închise în trecut.

„Nu trebuie să pedepsim financiar oamenii pentru că și-au închis balcoanele! Nu discutăm despre introducerea unui nou impozit pe balcoane. Suprafețele balcoanelor și logiilor sunt deja luate în calcul la stabilirea impozitului pe clădiri, potrivit legislației fiscale. Problema reală este alta: proprietarii care și-au închis balcoanele cu ani sau chiar zeci de ani în urmă, adesea pentru a-și proteja locuințele de frig, ploaie, umezeală și intemperii, se pot confrunta acum cu proceduri administrative complicate și cheltuieli semnificative pentru regularizarea acestor lucrări. Există inclusiv situații în care actualii proprietari au cumpărat apartamente cu balcoanele deja închise, fără să fi realizat ei înșiși intervențiile respective”, a afirmat primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, citat în comunicatul menționat.

Ads

Edilul a adăugat că susține necesitatea unei legislații care să facă diferența între dezvoltările imobiliare realizate cu încălcarea autorizațiilor și lucrările obișnuite de închidere a balcoanelor existente, fără extinderea construcției și fără afectarea siguranței acesteia.

Totodată, administrația trebuie să urmărească păstrarea unui aspect arhitectural unitar al fațadelor, inclusiv prin soluții tehnice standardizate, acolo unde acestea sunt necesare și permise de lege, se arată în comunicat.

„Siguranța construcțiilor nu este negociabilă, dar nici dreptul cetățenilor la reguli clare, costuri rezonabile și proceduri administrative accesibile nu poate fi ignorat. În acest sens, primarul municipiului Giurgiu solicită parlamentarilor să analizeze posibilitatea simplificării legislației privind regularizarea balcoanelor și logiilor închise anterior intrării în vigoare a noului Cod. Obiectivul este o soluție echitabilă, care să respecte legea și siguranța construcțiilor, fără a transforma o intervenție locativă obișnuită într-o povară financiară disproporționată pentru familii. Nu vrem să sancționăm nevoia oamenilor de a locui mai bine. Vrem o legislație care să distingă între abuz și necesitate, între speculație imobiliară și îmbunătățirea propriei locuințe”, se mai afirmă în comunicatul de presă transmis de Primăria municipiului Giurgiu.

Ads