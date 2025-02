Un tată a filmat momentul când fiul său a fost prins de o balenă. ”Când m-am întors, nu l-am mai văzut pe Adrian sau pluta lui” VIDEO

O balenă cu cocoașă a înghițit pentru scurt timp un bărbat în vârstă de 24 de ani, care se plimba cu caiacul, sâmbăta trecută, în timpul unei excursii cu tatăl său pe apele înghețate din jurul celei mai sudice regiuni a Patagoniei din Chile. Momentul terifiant a fost surprins cu camera video de tatăl caiacistului.

În timp ce bărbatul îl filma pe fiul său, balena a ieșit la suprafață înghițindu-l pe Adrian Simancas pentru câteva clipe înainte de a-l elibera.

În videoclipul, verificat de CNN, tatăl lui Adrian, Dell, este auzit strigând fiului său, care fusese scuipat din balenă, să „prindă barca”. Adrian înoată apoi spre pluta de haita a tatălui său și se ține de ea în timp ce se îndepărtează.

