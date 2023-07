Scene copleșitoare în Australia: 51 de balene, moarte după ce au eşuat pe o plajă VIDEO

Zeci de balene pilot au murit la doar câteva ore după ce au eşuat pe o plajă din Australia de Vest, au anunţat autorităţile, citate de Le Monde.

Cele 51 de balene pilot se aflau printre un grup de aproape 100 de exemplare observate, marţi, în largul plajei Cheynes Beach, în apropiere de Albany, la aproximativ 400 de kilometri sud-est de Perth.

Serviciul pentru parcuri şi faună sălbatică al statului a declarat că lucrează cu voluntari pentru a încerca să salveze cele 46 de balene rămase, cu planuri de a le ghida spre ape mai adânci în cursul zilei.

Un purtător de cuvânt al organizaţiei a declarat că a fost "copleşit de sute de oferte de ajutor", dar că are suficienţi voluntari şi că publicul ar trebui să "stea departe" de plajă.

"Obiectivul prioritar al echipei de gestionare a incidentelor este de a asigura siguranţa personalului şi a voluntarilor şi bunăstarea balenelor. Zona de intervenţie prezintă o serie de pericole, inclusiv balene mari, aflate în dificultate şi potenţial bolnave, rechini, valuri, maşini grele şi nave", a transmis organizaţia.

Experţii în fauna sălbatică au declarat că comportamentul neobişnuit al balenelor ar putea fi un indicator al stresului sau al unei boli în cadrul grupului.

Balenele pilot sunt animale foarte sociabile şi deseori menţin relaţii strânse cu grupurile lor pe tot parcursul vieţii lor.

Distressing scenes at Cheynes Beach, near Albany. Close to 100 whales have beached themselves. The race is on to save them. Locals hopping in the water, trying to help. @9NewsPerth pic.twitter.com/eXE43bWcaa