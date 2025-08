Balene eșuate pe coastele japoneze, după cutremurul din peninsula Kamceatka. În zonă era activată și o alertă de tsunami VIDEO

Cel puţin patru balene au eşuat pe coastele japoneze miercuri, 30 iulie, în timp ce în zonă era valabilă o avertizare de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 8,8 care s-a produs în Extremul Orient rus, relatează Le Figaro.

Camerele au surprins cel puţin patru balene care au eşuat la Tateyama, în prefectura Chiba.

În acest moment, este imposibil să se stabilească o legătură între aceste balene şi puternicul cutremur care s-a produs miercuri dimineaţă în Extremul Orient rus, dar videoclipul a făcut înconjurul televiziunilor japoneze şi al reţelelor sociale.

If only they could return safely within the two hours before high tide #Tsunami Praying For Japan #earthquake pic.twitter.com/42ucTm1mir

Numărul exact al animalelor marine eşuate este necunoscut în acest moment, deoarece cercetătorii nu se pot apropia de coastă. Autorităţile nipone au emis alerte de tsunami de-a lungul întregii coaste japoneze. „Sunt de aşteptat pagube cauzate de valurile tsunamiului”, se menţionează în alertă.

Japanese TV has aired footage of several beached whales in Tateyama, Chiba prefecture. The area was not hit by a major tsunami, and as the announcer says, it is unclear if this is related to the Kamchatka earthquake. pic.twitter.com/C0gSlt1mSV