Tragedie pe o plajă din Tasmania. Peste 200 de balene au eșuat, iar mai bine de jumătate au murit deja VIDEO

Sute de balene-pilot, denumite şi globicefale, au fost găsite miercuri eşuate pe coasta de vest a insulei australiene Tasmania şi doar jumătate dintre ele par să fie încă în viaţă, au anunţat oficialii locali. De asemenea, 14 caşaloţi au murit după ce au eşuat pe o plajă din Insula King, situată la nord de Tasmania, informează AFP.

"Un grup de aproximativ 230 de cetacee au eşuat în apropiere de portul Macquarie", a anunţat Ministerul pentru Resurse Naturale şi Mediu din statul australian Tasmania. "Se pare că aproximativ jumătate dintre aceste animale sunt în viaţă", au transmis oficialii australieni.

Imagini filmate de la bordul unor vehicule aeriene arată un peisaj dezolant, marcat de zeci de mamifere marine dispersate de-a lungul unei plaje vaste.

Autorităţile australiene au anunţat că mai mulţi experţi în conservare marină, precum şi o echipă ce dispune de materiale şi dispozitive de salvare a cetaceelor, au pornit deja spre acea zonă.

De asemenea, biologii şi medicii veterinari din Australia s-au mobilizat miercuri pentru a descoperi cauzele care au dus la eşuarea unui grup de 14 caşaloţi descoperiţi morţi pe o plajă a Insulei King, situată la nord de Insula Tasmania.

Cele 14 mamifere marine au fost descoperite la începutul acestei săptămâni.

Experţii din cadrul Agenţiei de conservare a naturii din Tasmania s-au deplasat pe acea plajă pentru a realiza o anchetă. Niciun caşalot nu a fost descoperit în apele din jurul insulei King în urma unor operaţiuni de căutare aeriană.

About 230 whales have been stranded on Tasmania's west coast.

At least half are presumed to still be alive, the Department of Natural Resources and Environment Tasmania says. https://t.co/WGd1QHoTtA pic.twitter.com/yRE3437lZU