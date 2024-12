Dansatorul ucrainean care și-a tatuat chipul lui Putin pe piept părăsește Rusia. Băiatul rău al baletului nu a spus de ce pleacă. "Timpul meu aici s-a terminat" VIDEO

Serghei Polunin, balerinul cu dublă cetăţenie ucraineană şi rusă, în vârstă de 36 de ani, fost dansator principal la Royal Ballet de la Londra, de unde a plecat în Rusia lui Vladimir Putin - al cărui portret şi l-a tatuat pe piept - a anunţat miercuri, 18 decembrie, că părăseşte Rusia, relatează AFP.

”Mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut Rusia pentru mine. Vine o vreme în care sufletul nu se simte acolo unde ar trebui să fie”, a scris el pe Instagram.

”Timpul meu în Rusia s-a terminat de multă vreme, ca şi cum mi-aş fi îndeplinit misiunea aici”, scrie el în acest lung mesaj nebulos şi plin de greşeli adresat celor aproximativ 219.000 de abonaţi.

”Locul unde ne vom duce nu este clar încă, dar sper doar ca sufletul meu să fie calm şi la locul lui”, adaugă Serghei Plunin.

”Acum trebuie să fac un drum lung, alt drum necunoscut””, conchide el.

Dansatorul în vârstă de 36 de ani, născut în sudul Ucrainei şi care deţine cetăţenia rusă din 2018, nu explică în mod clar de ce pleacă din Rusia.

Vara trecută el spunea că era urmărit şi că se se temea cu privire la ”siguranţa” familiei sale, în înregistrări video postate pe reţelele de socializare.

El a fost înlocuit săptămâna trecută la conducerea Teatrului de Operă şi Balet de la Sevastopol, în Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, potrivit agenţiei ruse de presă de stat RIA Novosti.

Supranumit ”băiatul rău al baletului” din cauza performanţelor sale pasionale şi declaraţiilor polemice, el a părăsit subit Royal Ballet în 2012, după ce a fost promovat ca dansator principal.

