Mega-spectacol de balet la TNB, cu dansatori de renume internațional. “Sunt emoționată și bucuroasă să dansez din nou acasă” VIDEO

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va dura două ore

Iana Salenko, Dinu Tamazlâcaru, Julian MacKay, Marina Minoiu și alte nume mari ale baletului mondial vin în România, pe 26 februarie, pentru un regal de balet care va avea loc, începând cu ora 20:00, în Sala Ion Caramitru a Teatrului Național I. L. Caragiale din București.

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va dura două ore și prezintă un concept inspirat din legenda prințesei Anastasia din familia Romanov, care trăia într-o lume încântătoare a palatelor elegante și a petrecerilor fastuoase. În program se vor regăsi momente din balete clasice precum Giselle, Cenușăreasa sau Spărgătorul de nuci. Regia artistică a galei este realizată de Alice Minoiu, fondator Ars Gratia Regalia. Evenimentul este organizat de Asociația Literati.

Biletele au fost deja puse în vânzare.

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va oferi publicului momente artistice menite să culeagă emoții din sufletelor tuturor spectatorilor. Firul narativ aduce în prim-plan teme precum iubirea, misterul, amintirea, balul, castelul și emoția. Evenimentul are loc la trecerea dintre iarnă și primăvară, pentru că finalul iernii marchează o emoție înghețată, o poveste trăită cu intensitate, dar care este sortită să rămână în amintire. Iar primăvara vine să așeze în sufletele fiecăruia dintre noi speranța unui nou început plin de viață și prospețime.

Ads

„Îmi doresc ca acest eveniment să se adreseze acelor părți din noi foarte fragile pe care undeva, cândva le-am ascuns sub un munte de zăpadă și care așteaptă să fie găsite și retrăite pentru a ne armoniza din nou în lumina iubirii. Piesa Once Upon a December este o inspirație și un reper magic întrucât îmbină aceste trăiri desăvârșite: nostalgie, iubire, amintire, speranță, care construiesc puzzle-ul perfect pentru a aduce în fața publicului spectator un nou vis trăit iarna”, a declarat Alice Minoiu, directorul artistic al Galei.

Din distribuția galei fac parte artiști precum Iana Salenko și Dinu Tamazlâcaru, prim-balerini la Staatsballett Berlin, Julian MacKay și Madison Young, prim-balerini la Bayerische Stattsballett, Marina Minoiu, balerină la Royal Danish Ballet și Robert Enache, prim-balerin al Operei Naționale din București, Cristian Preda și Viviana Olaru, balerini ai Operei Naționale din Iași. Alături de artiștii balerini, se vor alătura distribuției actorul Andrei Runcanu și cvartetul format din Rafael Butaru la vioară, Mircea Lazăr la vioară, Iulia Goiană la violă, Constantin Borodin la violoncel.

Ads

Din programul galei

Pe scenă, povestea va fi construită prin fragmente din baletul „Giselle” (coregrafia Jean Coralli, Jules Perrot), care prezintă povestea unei fete trădate în dragoste și a unui prinț care mereu va fi încercat de această emoție a unei iubiri ce a fost și nu mai este; baletul „Cenușăreasa” (coregrafia Christopher Wheeldon), în care dragostea se înfiripă la miezul nopții, iar emoția îi urmărește pe cei doi până la regăsire; tematica iernii va fi ilustrată printr-un fragment din baletul „Spărgătorul de Nuci” (coregrafia Ileana Iliescu ), care va oferi publicului clipe de fantezie și poveste așa cum ne obișnuiește acest balet clasic minunat. În baletul „Le Parc” (coregrafia Angelin Prejlocaj) vedem cum înăbușirea dorinței reușește să aprindă și să înalțe și mai mult flacăra iubirii. Pentru că evenimentul are loc la trecerea dintre iarnă și primăvară, când în luna martie vom celebra femeia, gala va include și un fragment din Baletul „Femei”, al coregrafului român Gheorghe Iancu.

„Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” este o invitație către artă, totodată o invitație către noi, către interiorul nostru. Către a simți, către a crea și către a fi. Sunt emoționată și bucuroasă să fac parte din acest program și să dansez din nou acasă”, a declarat Marina Minoiu, balerină la Teatrul Regal din Copenhaga.

Ads