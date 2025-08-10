Pățania unei turiste, într-o destinație preferată de români. Dovada primită pe masa de masaj: ”A fost greu să te enervezi...” VIDEO

Din ce în ce mai mulți români sunt atrași de destinații de vacanță îndepărtate și exotice, iar una dintre acestea este insula indoneziană Bali. O turistă australiană și-a expus o experiență neplăcută, dar care în același timp poate fi considerată amuzantă.

Astfel, o maimuță a răscolit camera tinerei respective, într-o vilă de lux din Bali, fugind cu AirPod-urile găsite și lăsând în urmă un mic dezastru.

Jazz Walsh, funcționară din Sydney, se bucura de un masaj relaxant când a primit un mesaj video de la un angajat al complexului Korowai din Uluwatu.

Videoclipul, pe care doamna Walsh l-a distribuit apoi pe rețelele de socializare, înfățișa camera ei în care lucrurile erau împrăștiate pe podea.

„Bună ziua, doamnă. Cred că o maimuță a intrat în camera dumneavoastră”, s-a auzit spunând angajatul. Acesta a precizat că maimuța probabil se furișase printr-o fereastră a băii: „Mă tem că maimuța a intrat din exterior”.

Personalul a fost alertat după ce a descoperit o pereche de căști care fuseseră aruncate prin fereastră.

„Aceea maimuță obraznică și prostuță din Bali”, a scris doamna Walsh alături de videoclip. „A fost greu să te enervezi, era atât de amuzant”, a completat ea.

