Autor: Ema Petrescu
Duminica, 24 August 2025, ora 07:31
287 citiri
O turistă şi-a pierdut vederea după ce a băut un cocktail toxic, în Bali: ”Sunt norocoasă, alții au murit” VIDEO
Ashley FOTO Instagram/change.org_ca şi ashkng

”Vacanţa paradisiacă a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, scrie lalibre.be.

Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură clasică, ea a consumat de fapt un amestec de alcool şi metanol, relatează Fox News.

Tânăra a povestit că acest cocktail exploziv a orbit-o.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, explică Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

Canadiana precizează că a primit băutura într-o sticlă de plastic. „Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, a mărturisit ea.

Odată ingerat, metanolul devine toxic şi otrăveşte direct organismul. OMS recomandă turiştilor să evite băuturile alcoolice ilegale şi să se ferească de orice produs nesigilat sau suspect.

