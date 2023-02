Primele concluzii în legătură cu balonul de spionaj chinezesc și momentul în care a fost doborât de SUA. China şi-a exprimat „puternic nemulţumirea şi protestul”

China şi-a exprimat "puternic nemulţumirea şi protestul” faţă de doborârea balonului "spion" de către SUA, spunând că Washingtonul „a reacţionat excesiv” şi a „încălcat grav practica internaţională”, într-o declaraţie a ministerului său de externe, citată de CNN.

Pentagonul spune că balonul doborât în Oceanul Atlantic a fost folosit de China „într-o încercare de a supraveghea zone strategice”.

„China îşi exprimă nemulţumirea puternică şi protestul faţă de utilizarea forţei de către SUA pentru a ataca aeronavele civile fără pilot. Partea chineză a informat în repetate rânduri partea SUA după verificarea faptului că dirijabilul este pentru uz civil şi a intrat în SUA din cauza forţei majore – a fost complet un accident”, se arată în comunicatul, care a fost publicat duminică dimineaţa.

„China a cerut în mod clar SUA să se ocupe de asta în mod corespunzător, într-o manieră calmă, profesionistă şi reţinută. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Apărare al SUA a declarat, de asemenea, că balonul nu va reprezenta o ameninţare militară sau personală pentru personalul de la sol. China va proteja cu hotărâre drepturile şi interesele legitime ale companiilor relevante, rezervându-şi în acelaşi timp dreptul de a avea reacţii suplimentare necesare”, a spus ministerul.

În timp ce oficialii Pentagonului au spus săptămâna aceasta că dirijabilul nu reprezintă nicio ameninţare „militară sau fizică” pentru SUA, ei au negat, de asemenea, categoric afirmaţia Chinei că balonul a servit unui scop de cercetare civilă.

Oficiali militari au spus că sunt încrezători că balonul a fost folosit pentru spionaj.

SUA au doborât balonul "spion" chinezesc deasupra Oceanului Atlantic, au anunţat oficiali americani, citaţi de CNN. Preşedintele Joe Biden a afirmat că a solicitat doborârea balonului "cât mai curând posibil", după ce a aflat miercuri de faptul că survolează teritoriul SUA.

