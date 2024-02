Balonul misterios care zboară la mare altitudine în vestul Statelor Unite. Armata a trimis avioane pentru a-l monitoriza VIDEO

În vestul Statelor Unite, armata urmărește un balon care plutește la înaltă altitudine, au declarat vineri oficiali americani.

Avioanele militare au reperat balonul şi au stabilit că acesta nu reprezintă o ameninţare, dar originea şi scopul său sunt încă necunoscute, au declarat oficialii.

Surse familiarizate cu această chestiune, care au vorbit sub protecţia anonimatului, au declarat că balonul plutea vineri în derivă spre est, în curentul jetstream. Mai devreme în cursul zilei, un oficial a declarat că balonul se afla deasupra statului Colorado.

Prezenţa sa a stârnit suficientă îngrijorare, încât armata a trimis avioane pentru a vedea despre ce este vorba.

Evoluţiile au loc la un an după ce tensiunile dintre SUA şi China au atins un maximum ca urmare a descoperirii unui balon chinezesc care transporta echipamente sofisticate de spionaj ce a survolat timp de mai multe zile partea continentală a SUA. Ministerul chinez de Externe a susţinut că balonul avea ca scop colectarea de date meteorologice şi că "a deviat mult de la cursul planificat" din cauza vântului puternic. Armata americană l-a doborât în cele din urmă în largul coastei Carolinei de Sud, la 4 februarie 2023, şi a recuperat epava.

Balonul spion a devenit o problemă politică pentru preşedintele Biden, care s-a confruntat cu critici din partea republicanilor pentru decizia sa de a-i permite să treacă pe deasupra SUA timp de aproape o săptămână înainte de a ordona doborârea lui. Oficialii lui Biden au declarat că au aşteptat până când acesta s-a aflat în largul coastei pentru a minimiza riscul pentru civilii de la sol. Dar congremenii s-au întrebat de ce nu a putut fi doborât când se afla în apropierea coastei Alaskăi, înainte de a traversa SUA.

Deşi Pentagonul a concluzionat în cele din urmă că balonul nu a transmis informaţii către China, prezenţa sa a pus armata americană în alertă pentru alte obiecte în spaţiul aerian al SUA. Avioanele de vânătoare au doborât mai multe obiecte neidentificate deasupra SUA şi Canadei în următoarele săptămâni. Armata nu a putut găsi niciun rest de la acele obiecte, iar căutările au fost anulate din cauza condiţiilor meteorologice periculoase.

Joe Biden a declarat că nu sunt suspiciuni că obiectele neidentificate ar avea legătură cu programul de baloane spion al Chinei. "Evaluarea actuală a comunităţii de informaţii este că aceste trei obiecte au fost în mare parte baloane legate de companii private, instituţii de recreere sau de cercetare care studiază vremea sau efectuează alte cercetări ştiinţifice", a declarat preşedintele.

Balonul spion chinezesc a devenit un important punct de dispută diplomatică între SUA şi China, determinându-l pe secretarul de stat Antony Blinken să anuleze o deplasare la Beijing în februarie 2023. Blinken a efectuat în cele din urmă vizita în iunie pentru a încerca să calmeze tensiunile crescânde legate de o serie de probleme, inclusiv balonul şi asertivitatea armatei chineze în Marea Chinei de Sud.

JUST IN: The U.S. military is tracking a high-altitude ballon over Colorado according to U.S. officials who spoke with CBS News.

Military aircraft spotted the balloon and claim it is "not a threat."

Officials are looking into the purpose of balloon. The U.S. has sent military… pic.twitter.com/Ib3iZQ7MuJ