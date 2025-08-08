Momentul în care un balon cu aer cald este gata să se răstoarne, după ce a lovit acoperișul unei școli VIDEO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 19:08
115 citiri
Baloane cu aer cald, la Bristol - Foto www.bristolballoonfiesta.co.uk

Un balon cu aer cald a fost în pericol să se răstoarne, în prima zi a Festivalului Internațional al Balonului - Bristol International Balloon Fiesta, care are loc în orașul Bristol (Anglia) în perioada 8 - 10 august 2025.

Micul vehicul aerian a ajuns într-o situație dificilă după ce s-a izbit de acoperișul unei școli primare, informează site-ul Metro.co.uk la data de 8 august. Imagini preluate de camerele de supraveghere arată cum balonul a coborât rapid, lovind acoperișul cu un zgomot puternic. Ca efect al impactului, nacela, în care se aflau oameni, s-a înclinat puternic. Publicul a avut chiar senzația că pasagerii ar putea să cadă din nacelă.

„Am văzut că balonul era prea jos și am început să filmez. Coșul se înclina, părea că pasagerii vor cădea. Cred că a fost înspăimântător”, a povestit o martoră de la sol, Stephanie (22 de ani), care a filmat accidentul.

Situația a fost rezolvată de pilotul balonului, care a generat o cantitate suplimentară de aer cald, astfel încât aeronava s-a redresat.

Evenimentul a fost confirmat de organizatori: „În timpul ascensiunii în masă a 90 de baloane cu aer cald, unul dintre baloane a atins acoperișul în timpul aterizării. Toți pasagerii au debarcat în siguranță și așteptăm cu nerăbdare un weekend minunat la festival.”

Incidentul de la Bristol vine după ce, în Turcia, în luna iunie, două baloane cu aer cald s-au prăbușit. În accidentul din Turcia, un om a murit și alți 12 au fost răniți.

#balon, #baloane, #balon aer cald, #Bristol, #Bristol Baloon Fiesta , #Marea Britanie
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

