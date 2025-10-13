Postura proastă ar putea fi motivul ascuns pentru care te simți balonat, potrivit unui doctor. Exercițiul simplu care remediază problema

Din experiența sa ca gastroenterolog, Dr. Brennan Spiegel a simțit că lipsește o piesă în explicarea cauzelor sindromului de colon iritabil (IBS).

Medicul a publicat un articol în American Journal of Gastroenterology, lansând ipoteza că postura proastă ar putea provoca probleme digestive prin comprimarea corpului și punerea presiunii pe organele interne. El a observat că pacienții cu IBS care și-au îmbunătățit postura prin exerciții precum antrenamentul de forță și yoga au început să se simtă mai bine.

Spiegel a spus că sute de pacienți i-au împărtășit povești similare despre cum întărirea mușchilor abdominali și ai spatelui le-a redus simptomele. Experiența l-a inspirat să cerceteze legătura dintre postură și problemele gastrointestinale, culminând cu noua sa carte, „Pull: How Gravity Shapes Your Body, Steadies the Mind, and Guides Our Health.” (Cum gravitația îți modelează corpul, îți stabilizează mintea și ne ghidează sănătatea.)

Spiegel a spus că gravitația, forța care ne presează constant și împinge umerii înainte, este cheia motivului pentru care atât de mulți oameni se simt balonați și incomod.

„Peștele este conceput să supraviețuiască și să prospere în apă,” a spus Spiegel, director de cercetare în servicii de sănătate la Cedars-Sinai din Los Angeles. „Noi suntem la fel față de gravitație. Doar că nu ne gândim prea des la asta.”

Deși a spus că simptomele precum balonarea nu sunt cauzate exclusiv de postura proastă, schimbarea modului în care ne purtăm corpul poate avea un impact enorm asupra sănătății digestive.

Aplecarea schimbă digestia

Spiegel a folosit o metaforă simplă pentru a explica legătura postură-digestie: gândește-te la abdomen ca la un sac de cartofi.

„Unii dintre noi sunt mai buni la a purta acel sac decât alții, și e greu,” a spus el.

Avem sisteme de suspensie încorporate pentru a susține sacul, precum diafragma și mușchii spatelui. Dar când suntem cocoșați, totul se comprimă. Sacul de cartofi se prăbușește în el însuși, în loc să rămână drept, ceea ce afectează direct tractul intestinal.

„Avem nevoie ca intestinul să fie drept și deschis pentru a funcționa bine și a digera corect,” a spus el. Poziția ideală pentru digestie este una în care corpul este drept, deschis și vertical.

„Nu că ar trebui să fii într-o postură militară toată ziua,” a spus Spiegel, „dar cu cât ești mai drept în statură, cu atât este mai bine pentru sănătatea intestinului.”

Atârnările libere și plimbările după cină aduc beneficii

Dacă trebuie să te întinzi după orele de la birou, Spiegel a recomandat un exercițiu simplu zilnic: dead hang. Tot ce trebuie să faci este să te prinzi de o bară de tracțiuni, la lățimea umerilor, cât poți. Efectuarea lui timp de 30 de secunde până la un minut „înseamnă practic sfidarea gravitației, întinderea coloanei vertebrale și restaurarea lungimii corpului,” a spus el. Ca bonus, forța de prindere este asociată și cu longevitate mai mare, fiind legată de un trunchi și partea superioară a corpului mai puternice.

El a recomandat, de asemenea, mersul pe jos după mese. În timp ce practica este cunoscută pentru arderea eficientă a caloriilor, Spiegel a spus că este excelentă și pentru postură și pentru deschiderea abdomenului, facilitând digestia. El a comparat intestinul cu un furtun de grădină: când furtunul atârnă de pe perete în loc să fie adunat pe jos, apa curge mult mai drept.

Câteva accesorii pot ajuta

Spiegel a spus că câteva accesorii pot ajuta la postură. Un birou reglabil pe înălțime poate reduce timpul petrecut pe scaun. Personal, el este mare fan al vestelor cu greutăți. „Există mai multă tragere asupra corpului, ceea ce la început poate fi provocator,” a spus el. „Dar dacă crești treptat greutatea, stai mai drept și devii mai puternic.” Folosește, de asemenea, o placă de echilibru și greutăți la glezne pentru a-și dezvolta forța trunchiului, scrie Business Insider.

„Exagerez cu asta,” a spus el. Totuși, a spus că orice ajută la construirea forței posturale și este important pentru sănătate.

„Când le explic pacienților așa, li se aprinde un bec,” a spus el. „Vreau să stau drept și să mă mențin cât pot de mult și cât de bine pot, până când gravitația mă va aduce înapoi jos.”

