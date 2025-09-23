S-a acordat Balonul de Aur 2025! Lupta s-a dat între Ousmane Dembélé și Lamine Yamal

Francezul Ousmane Dembélé, de la PSG, este câștigătorul Balonului de Aur 2025. El l-a întrecut pe Lamine Yamal (FC Barcelona).

În vârstă de 28 de ani, Dembélé este campion al Europei cu Paris Saint-Germain.

Dembélé l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG).

Trofeul a fost înmânat de fostul fotbalist brazilian Ronaldinho.

Gala de la Paris a fost prezentată de jurnalista Kate Scott și fostul internațional olandez Ruud Gullit.

PSG, cel mai bun club

Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club din fotbalul masculin, iar Arsenal Londra din fotbalul feminin, luni seară, la Gala Balonul de Aur, de la Paris.

Premiile au fost înmânate de Javier Pastore și DJ Snake.

La feminin au mai fost nominalizate cluburile FC Barcelona, Chelsea, OL Lyon și Orlando Pride.

La masculin au mai fost nominalizate: FC Barcelona, Botafogo, Chelsea și Liverpool.

Cei mai buni marcatori

Câștigător al Balonului de Aur în 2000, Luis Figo a înmânat Trofeul Gerd Müller celor mai buni marcatori din fotbalul feminin și masculin.

Poloneza Ewa Pajor (Barcelona) este premiată la feminin, iar Viktor Gyökeres (Sporting, apoi Arsenal) este premiat la masculin.

Cei mai buni portari

Englezoaica Hannah Hampton (Chelsea) și italianul Gianluigi Donnarumma (PSG, apoi Manchester City) au câștigat Trofeul Iker Casillas acordat celui mai bun portar din fotbalul feminin, respectiv masculin, luni seară, în cadrul Galei Balonului de Aur de la Paris.

Trofeul a fost înmânat de Gianluigi Buffon.

Luis Enrique, cel mai bun antrenor

Tehnicianul formației Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a câștigat trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor al sezonului, luni seară, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris.

Luis Enrique nu a fost prezent la gală, deoarece PSG a jucat în deplasare cu Olympique Marseille, în campionatul Franței.

Au mai fost nominalizați Antonio Conte (Italia, Napoli), Hans-Dieter Flick (Germania, FC Barcelona), Enzo Maresca (Italia, Chelsea) și Arne Slot (Țările de Jos, Liverpool).

Premiul a fost înmânat de legendarul tehnician italian Fabio Capello.

Lamine Yamal, cel mai bun tânăr jucător

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a câștigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, acordat, luni, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Jucătorul de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.

Lamine Yamal a fost nominalizat alături de Désiré Doué (Paris Saint-Germain), João Neves (PSG), Estêvão Willian (Chelsea) și Kenan Yıldız (Juventus).

