Anunț oficial. Noul câștigător al ”Balonului de Aur” a venit în cârje la ceremonie VIDEO

Mijlocaşul spaniol al echipei Manchester City, Rodri, a câştigat Balonul de Aur, luni seară, la gala de la Paris. El îi succede în palmares argentinianului Lionel Messi.

La 28 de ani, Rodri este campion european cu naţionala Spaniei şi campion al Angliei cu Manchester City. În sezonul trecut, el a evoluat în 63 de meciuri, a marcat 12 goluri şi a oferit 14 pase decisive. Premiul i-a fost înmânat de fostul fotbalist liberian George Weah.

Locul doi a fost ocupat de brazilianul Vinicius Jr. de la Real Madrid, iar pe 3 s-a clasat Jude Bellingham, tot de la madrileni.

Proaspătul câștigător al Balonului de Aur a ajuns pe covorul roşu de la Paris în cârje, alături de iubita sa. Grav accidentat la genunchi, mijlocaşul lui Manchester City şi al Spaniei riscă să nu mai joace până la sfârşitul sezonului.

„Sunt fericit să fiu aici, chiar dacă trebuie să urmez recomandările medicilor, motiv pentru care sunt în cârje. Am avut doi ani extraordinari, câştigând Liga Campionilor şi Campionatul European", a spus Rodri.

