Gafă sau intenție? Organizatorii Balonului de Aur au scăpat pe internet un detaliu important despre numele câștigătorului VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:37
Gafă sau intenție? Organizatorii Balonului de Aur au scăpat pe internet un detaliu important despre numele câștigătorului VIDEO
Rodri, câștigătorul Balonului de Aur 2024. Foto: X / @FabrizioRomano

În mai puțin de 24 de ore va avea loc gala Balonului de Aur, la Paris. Principalul favorit la câștigarea trofeului este Ousmane Dembélé, de la PSG. Însă, ultima postare a organizatorilor de la France Football lasă semne de întrebare.

Ei au postat un clip video în care arată cum este gravat trofeul acordat câștigătorului. Și, surpriză, pe trofeu apare imprimată lidera K. Asta ar putea schimba total percepția publicului asupra câștigătorului.

Singurii jucători nominalizați la acest premiu al căror nume să înceapă cu k sunt Kylian Mbappé și Khvicha Kvaratskhelia. Cel din urmă era pe lista favoriților, însă nu printre primii.

E posibil ca trofeul să fie însă dedicat fotbalului feminin. Aici, jucătoarele care au k în nume sunt Chloe Kelly, Johanna Rytting Kaneryd sau Klara Bühl.

