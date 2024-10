Cel mai bun portar din lume, huiduit la gala ”Balonului de Aur”, alături de soție VIDEO

Argentinianul Emiliano Martinez (Aston Villa) a câştigat Trofeul Iaşin, pentru cel mai bun portar al sezonului, luni seară, la Gala Balonul de Aur de la Paris.

Premiul i-a fost înmânat de colegul său din naţionala Argentinei, Lautaro Martinez.

Au mai fost nominalizaţi: portughezul Diogo Costa (FC Porto), italianul Gianluigi Donnarumma (PSG), elveţianul Gregor Kobel (Borussia Dortmund), ucraineanul Andrei Lunin (Real Madrid), francezul Mike Maignan (AC Milan), georgianul Giorgi Mamardashvili (Valencia), spaniolul Unai Simon (Athletic Bilbao), elveţianul Yann Sommer (Inter Milano) şi sud-africanul Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

Emiliano Martinez a fost huiduit de fanii francezi atunci când și-a făcut apariția la eveniment aături de soția sa, ca urmare a gesturilor scandaloase făcute de argentinian după ce a câștigat Cupa Mondială în 2022, după finala contra Franței.

The French booed Emiliano Martínez and his wife on the red carpet at the #BallonDor awards ceremony in Paris.

📹 aadamp9 pic.twitter.com/RjQt1ltnIY