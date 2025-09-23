Balonul de Aur, la control! Uluitor ce s-a întâmplat la aeroport VIDEO

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 13:52
482 citiri
Bonmati, cu Balonul de Aur FOTO Captura X

Câştigătoare pentru a treia oară consecutiv, Aitana Bonmati a primit luni seara Balonul de Aur feminin. Atacanta spaniolă a trebuit să treacă Balonul de Aur prin scanerul de control al aeroportului, înainte de a se îmbarca în avion.

La doar câteva ore după ce a păşit pe covorul roşu, încă îmbrăcată în rochia de seară, Aitana Bonmati nu a întârziat să se urce în avion cu Balonul de Aur luni seara. Dar nici chiar cele mai mari vedete nu scapă de controalele de securitate. Ajunsă la aeroport, Bonmati a trebuit să treacă preţiosul trofeu prin raze X, ca orice alt bagaj.

Balonul de Aur, deşi este obiectul tuturor dorinţelor, nu scapă de reguli: cu cele 10-15 kg de metal auriu, şi el trebuie să fie verificat de agenţii de securitate.

Aitana Bonmati a scris din nou istorie în fotbalul feminin, după ce a fost premiată pentru a treia oară consecutiv în cadrul prestigioasei ceremonii Ballon d'Or.

Fericire la FC Barcelona, după al treilea ”Balon de Aur” consecutiv. Lista completă a premiilor acordate
Fericire la FC Barcelona, după al treilea ”Balon de Aur” consecutiv. Lista completă a premiilor acordate
Spaniola Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona, a cucerit pentru a treia oară în cariera sa Balonul de Aur, rezervat celei mai bune jucătoare de fotbal din lume, trofeul...
Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO
Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul ''Balonul de Aur'', acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei...
