Balonul de Aur, la control! Uluitor ce s-a întâmplat la aeroport VIDEO

Câştigătoare pentru a treia oară consecutiv, Aitana Bonmati a primit luni seara Balonul de Aur feminin. Atacanta spaniolă a trebuit să treacă Balonul de Aur prin scanerul de control al aeroportului, înainte de a se îmbarca în avion.

La doar câteva ore după ce a păşit pe covorul roşu, încă îmbrăcată în rochia de seară, Aitana Bonmati nu a întârziat să se urce în avion cu Balonul de Aur luni seara. Dar nici chiar cele mai mari vedete nu scapă de controalele de securitate. Ajunsă la aeroport, Bonmati a trebuit să treacă preţiosul trofeu prin raze X, ca orice alt bagaj.

Balonul de Aur, deşi este obiectul tuturor dorinţelor, nu scapă de reguli: cu cele 10-15 kg de metal auriu, şi el trebuie să fie verificat de agenţii de securitate.

Aitana Bonmati a scris din nou istorie în fotbalul feminin, după ce a fost premiată pentru a treia oară consecutiv în cadrul prestigioasei ceremonii Ballon d'Or.

🟡 @AitanaBonmati, pasando el control de equipajes con su tercer Balón de oro pic.twitter.com/SHxSMg1mhE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 23, 2025

