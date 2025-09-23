Ce crede brazilianul Neymar despre clasamentul de la Balonul de Aur: ”O prostie!”

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:12
270 citiri
Ce crede brazilianul Neymar despre clasamentul de la Balonul de Aur: ”O prostie!”
Neymar FOTO X Fabrizio Romano

Starul brazilian Neymar nu a fost impresionat de clasamentul din acest an al Balonului de Aur, considerând că Raphinha, compatriotul său, clasat pe locul cinci, merita un rezultat mai bun, având în vedere sezonul său de succes la FC Barcelona, scrie AFP.

”Raphinha pe locul cinci este o prostie”, a scris atacantul în vârstă de 33 de ani pe Instagram, într-un comentariu la o postare de pe profilul Ofuiclear care prezintă top 10 pentru premiul acordat luni seară la Paris.

”Balonul de Aur” i-a revenit francezului Ousmane Dembele, de la Paris Saint-Germain, unde Neymar a jucat din 2017 până în 2023.

Raphinha, care se mândrește cu statistici impresionante la Barca (34 de goluri și 25 de pase decisive în 57 de meciuri în 2024-25), a fost, de asemenea, depășit de coechipierul său spaniol Lamine Yamal, clasat pe locul doi după Dembele, de portughezul Vitinha (PSG), care a completat podiumul, și de egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), care a terminat pe locul patru.

Anul trecut, multe voci din Brazilia au criticat acordarea ”Balonului de Aur” spaniolului Rodri în detrimentul lui Vinicius Junior (locul 2), 'arhitectul' câștigării titlului în Liga Campionilor de către Real Madrid în sezonul 2023-24.

Kaka, încoronat în 2007, este ultimul brazilian care a câștigat cel mai prestigios premiu individual din fotbalul mondial.

Neymar, care joacă acum pentru Santos, clubul său de tineret, a obținut cele două cele mai mari clasări ale Balonului de Aur în 2015 și 2017, terminând de ambele dăți pe locul trei, în spatele lui Messi și Ronaldo.

