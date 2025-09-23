Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:52
Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO
Kate Scott FOTO X @Plaantik

Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul ''Balonul de Aur'', acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Chatelet din Paris, în cadrul unei gale prezentate de frumoasa jurnalistă Kate Scott.

Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Pe lângă câștigătorii premiilor acordate, la gala ”Balonului de Aur” a strălucit și jurnalista Kate Scott, care a prezentat evenimentul alături de fostul mare fotbalist Ruud Gullit.

Prezentatoarea emisiunii CBS Sports, dedicată Ligii Campionilor, britanica Kate Scott a apărut pe covorul roșu alături de soțul ei, Malik Scott, și a impresionat cu ținuta îndrăzneață pe care a ales-o.

Fericire la FC Barcelona, după al treilea "Balon de Aur" consecutiv. Lista completă a premiilor acordate
Fericire la FC Barcelona, după al treilea ”Balon de Aur” consecutiv. Lista completă a premiilor acordate
Spaniola Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona, a cucerit pentru a treia oară în cariera sa Balonul de Aur, rezervat celei mai bune jucătoare de fotbal din lume, trofeul...
Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre "furt" după ce fiul său a pierdut "Balonul de Aur"
Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre ”furt” după ce fiul său a pierdut ”Balonul de Aur”
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu poate accepta faptul că Balonul de Aur 2025 a fost pierdut de fiul său în favoarea lui Ousmane Dembélé, luni seara. El consideră că tânărul...
