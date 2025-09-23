Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO

Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul ''Balonul de Aur'', acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Chatelet din Paris, în cadrul unei gale prezentate de frumoasa jurnalistă Kate Scott.

Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Pe lângă câștigătorii premiilor acordate, la gala ”Balonului de Aur” a strălucit și jurnalista Kate Scott, care a prezentat evenimentul alături de fostul mare fotbalist Ruud Gullit.

Prezentatoarea emisiunii CBS Sports, dedicată Ligii Campionilor, britanica Kate Scott a apărut pe covorul roșu alături de soțul ei, Malik Scott, și a impresionat cu ținuta îndrăzneață pe care a ales-o.

